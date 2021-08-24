Önemli adım

Filiz SEYİS

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği’nin (GİAD) birlikte yürüttüğü “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” açılış etkinliği, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nde gerçekleşti.

GİKAD ve GİAD’dan verilen bilgiye göre, “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”, yeni eğitim döneminin başlaması ile 6 pilot okul, 22 öğretmen ve 72 seçili öğrenci ile başlayacak. Geçtiğimiz günlerde Eğitim Bakanlığı, GİAD ve GİKAD arasında imzalanan protokolle ilk adımı atılan proje, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar’ın liderliğinde gerçekleşecek. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla hayat bulacak olan projeye, Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell de sponsor olarak katkıda bulunacak.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Tangül Çağıner Vakfı ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de destek olduğu projenin açılış etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakan Olgun Amcaoğlu, KEİ Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar ve GİKAD, GİAD ve Tangül Çağıner Vakfı temsilcileri ile eğitmenler katıldı.

Kavuklu: Gelişeceğine inanıyorum

Etkinlikte ilk sözü alan GİKAD Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu, GİKAD Akademi’nin en önemli projelerinden birinin “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi” olduğunu vurguladı.

Kavuklu, projenin kadınların aile, sanat, meslek ve sosyal yaşamlarında karar verici olarak yetiştirilmelerine katkıda bulunacağına ve toplumda cinsiyet eşitliği bilincinin yerleşmesine, güçlü nesiller yetişmesine fayda sağlayacağına inanç belirtti.

Tekinay: Hayalimizi gerçekleştiriyoruz

GİAD Asbaşkanı Yusuf Tekinay ise, “Bugün bir hayalimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek projenin amaçlarından bahsetti. Tekinay şöyle konuştu:

“Projemizin ana amacı, yedinci sınıftan itibaren çocukları kalıpların dışında düşünmeye sevk etmek, hayatlarının her evresinde kullanabilecekleri girişimcilik ruhunu aşılamak, KKTCde girişimciliğe olan yatkınlığı genç yaşlardan itibaren güçlendirmek, veri tabanı oluşturmak ve çıkacak sonuçlara paralel olarak eğitim sistemini geliştirmeye yardımcı olmak ve çocukların belirleyecekleri mesleklerle ilgili daha bilinçli seçim yapmalarını sağlamak olacaktır. Gelecek nesilleri daha donanımlı ve ülkelerine daha faydalı bireyler haline getirmek en büyük gayemiz olacaktır.”

Başar: Ağaç yaşken eğilir

Anadolu Üniversitesi Sektör ve Sivil Toplum Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Başar, etkinlikte yaptığı konuşmada, toplumda her insanın girişimci doğduğuna inandığını kaydetti.

“Ağaç yaşken eğilir” diyen Başar, ilköğretimden başlayarak tüm eğitim düzeylerinde girişimciliğin ele alınması gerektiğini söyledi.

Küçüközdemir: Teknolojiyi güçlendirmek gerekir

Ardından söz alan Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, çocuklara ve gençlere odaklı projeye destek vermekten duydukları mutluluk ve gururu dile getirerek, projenin sürdürülebilir olması için çalışacaklarını kaydetti.

Tunçalp: Çocuklar mutlu, bizler umutlu

Projenin destekçilerinden Tangül Çağıner Vakfı adına konuşan Nilay Tunçalp ise, vakfın eğitime verdiği önemden bahsederek, projeye maddi ve manevi destek vermekten onur duyduklarını aktardı.

Tunçalp konuşmasını Tangül Çağıner Vakfı’nın sloganı olan “Çocuklar mutlu, bizler umutlu” sözleri ile bitirdi.

Amcaoğlu: İyi bir gelecek hedefleniyor

Etkinlikte son konuşmayı yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “KKTC’nin Girişimci Çocukları Projesi”nde çocuklar için iyi bir geleceğin hedeflendiğini belirterek, öğretmenlerin proje çerçevesinde günlerce hizmet içi eğitim aldığını ve çocukların ufkunu açabilecek eğitimleri çocuklara ulaştıracaklarını kaydetti.

İş birliği içinde her zaman daha iyisinin yapılabileceğini vurgulayan Amcaoğlu, “Elimizden gelenin en iyisini, her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin destekleri, sivil toplum örgütleri ve değerli öğretmenlerimizle birlikte yapacağız” dedi.