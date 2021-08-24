Daha ileriye taşınmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Alevi Kültür Merkezi’nin Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde düzenlediği “Aşure Lokması” etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, yıllardan beridir, düzenlenen bu etkinliklere katıldığını ifade ederek, “Ne mutlu bize ki KKTC’de bu güzel etkinliklerde birlik ve beraberlik içerisinde inanç özgürlüğü ve kültür zenginliğimizle öngördüğümüz güçlü yapı ile geleceğe bakıyoruz” dedi.

Alevi Kültür Merkezi’ni çalışmalarından dolayı kutlayan ve tüm Alevilere sevgi ve saygılarını ileten Tatar, “dünyaya verilen mesajların KKTC’nin kültür zenginliği, inanç özgürlüğü ve demokrasiyi içerdiğini ve Kıbrıs Türk halkının dünyada gereken saygıyı görmesi gerektiğini” söyledi.

“Hepimiz mücadeleci insanlarız”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türk halkının Osmanlı Dönemi’nden sonra Rumlar tarafından yapılan soykırım ve zulümle ezildiklerini, bütün bunlara büyük bir fedakarlık ve mücadeleyle direndiğini” anlatarak, Ağustos ayının bu mücadeledeki önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Hepimiz mücadeleci insanlarız, hepimiz hakkımızı arıyoruz” diyerek, birlik ve beraberliği korumanın ve güçlendirmenin önemine işaret etti.

“Hamdolsun ki anavatanımız vardır”

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasında, “Afganistan’da yaşananlara, aşı bulamayan dünyanın çeşitli yerlerine bakıldığında hamdolsun ki KKTC vardır. Hamdolsun ki yanı başımızda Anavatanımız vardır” ifadelerinde de bulundu.

Emekli komutan Evcil’den Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1965-74 yılları arasında Kıbrıs'ta “Zafer” kod adı ile görev yapmış olan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil'i kabul etti.

Verilen bilgiye göre, kabulde konuşan Tatar, Emekli Tümgeneral Evcil ve Kıbrıs’ta görev yapmış komutanları kabul etmekten onur duyduğunu belirtti.

Tatar, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının bu günlere ulaşmasında, Mücahit ve Mehmetçiklere önderlik eden kahraman komutanların hizmetlerinin unutulamayacağını belirtip, hayatta olanları saygıyla, olmayanları da rahmet ve minnetle anarak, şunları ifade etti:

Emekli Tümgeneral Evcil de yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta görev yaptığı yılları unutamayacağını belirtirken, Kıbrıs Türk halkının büyük bir direniş ve mücadele sonrasında bu günlere ulaştığını kaydetti ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın ulusal davadaki kararlı duruşunu takdirle izlediklerini ve desteklediklerini ifade etti.