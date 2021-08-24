‘Zaten ölü doğdu’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkenin sağlık, ekonomik, eğitim ve her alanda bir çöküş içerisinde olduğunu söyledi. “Bir hükümetin bittiğini anlamak için daha ne gerekiyor” şeklinde konuşan Erhürman, “Demokrasi tarihinde Başbakanın ve bakanların tüm hükümette ortak olan siyasi partilerin bir biriyle bu kadar çok kavga ettiği, gün aşırı atışmaların yaşandığı böyle bir koalisyon görülmedi” dedi. Erhürman, hükümetin zaten ölü doğduğunu ifade ederek, geride bırakılan yasama döneminde nisap sağlayamadığını, ayrıca meclisi dahi kapatamadığını ifade etti.

Başka ne olması gerekiyor

Erhürman, dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, önemli açıklamalarda bulundu. CTP lideri Erhürman, Başbakan Ersan Saner’in “Eğer erken seçime ihtiyaç olursa hazırız” açıklamasını değerlendirdi.

Erhürman şunları söyledi:

Bu hükümetin kendi programında ekimde erken seçime gidileceği yazılıdır. Bu nasıl unutturulmaya çalışılıyor, nasıl aklımızla dalga geçiliyor, gerçekten inanılır değil. Bu hükümet ilk kurulduğu günden beri nisap sorunu yaşayan bir koalisyondur. Ölü doğan bir hükümettir. Tüm dönem boyunca nisap sorunu yaşamıştır. Meclisi açamadığı gibi kapatmayı dahi becerememiştir.

Başbakan Ersan Saner, meclis kürsüsünden ana muhalefet partisi genel başkanı olarak bana bakarak ‘siz tarihi belirleyin ekimden de önce erken seçime gidelim” demişti.

Ayrıca demokrasi tarihinde Başbakanın ve bakanların tüm hükümette ortak olan siyasi partilerin

bir biriyle bu kadar çok kavga ettiği, gün aşırı atışmaların yaşandığı bir koalisyon görülmedi.

Ülkede sağlık, ekonomi, eğitim açısından dibe vurdu. Bunlar mali sıkıntılardan değil, beceriksizlik ve basiretsizlikten kaynaklanıyor. Akaryakıt ihalesinin bir kez daha iptal edilmesinin mali sorunlarla ilgili var mı? ya da aşı stoku dolu olmasına rağmen bir günde sadece 68 kişinin aşılanmış olmasının mali sorunlarla ilgisi var mı?

Bugün dünyanın pek çok ülkesinde aşı sıkıntısı var. Memleketin her tarafı aşı dolu ama aşılanma hızı çok yavaş. Vakalar patladı ama denetim yok. Tüm bunlar hükümetin bittiğini gösteriyor, zaten bir hükümetin bittiğini anlamak için başka ne olması gerekiyor.

Allem galem mansura

Başbakan Saner’in 3 Nisan 2022 tarihinde erken seçimle ilgili karar alındığına yönelik açıklamasına da değinen Erhürman, şöyle devam etti:

Bu ülkede tarihte görülmemiş bir şey yaşandı. Anayasa’ya göre; haziran ayının sonuna kadar Ersin Tatar’dan boşalan milletvekilliği için seçim yapılması gerekiyordu. Tarihte ilk defa anayasal seçim tarihi ihlal edildi ve bunun artık düzeltilmesi de mümkün değil. Bu hükümetten sonra bir hükümet gelirse ve “5 yıl doldu ama seçim istemiyoruz ve 2 sene daha hükümette kalacağız” derse kimsenin bir şey diyemeyeceği bir ortam oluştu.

Ayrıca 3 Nisan 2022 seçim tarihi AD-HOC komitede alınmış bir karardır. Nisap sağlanmadığı için bu karar meclis onayını almamıştır. Dolayısıyla nisanda seçim yapılmasına yönelik bir meclis kararı yoktur.

Allem galem mansura bir durumla karşı karşıyayız. Sadece kurultaya yönelik bir takım tartışmalar var. Memleketin içerisinde bulunduğu böyle bir durumda kurultay veya seçimi konuşmak ciddiyetsizliktir.