Patronlardan ‘kamu’ uyarısı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Başbakan Ersin Tatar’ın pazartesi akşamı açıkladığı Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Deniz, odanın önerileri tam olarak yansıtılmamış olsa da hükümetin açıkladığı ekonomik paketle ilgili ortak çalışmadan memnuniyet belirtti.

Başkan Deniz, özellikle kamu maliyesi ile ilgili konuya dikkat çekti ve uyarılarda bulundu:

“Başbakan Tatar, Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’ne ilişkin açıklamasında, kamu gelirlerinin devamlılığının sağlanmasını da önemli hedeflerin biri olarak açıklamıştır. İş dünyasının önerileri arasında bulunan devlete olan yükümlülüklerin ertelenmesi ve KDV indirimlerinin daha yaygın olarak hayata geçirilmesi gibi önlemlerin pakette yer almamasının en önemli nedeni, kamunun gelir kaynaklarını korumak güdüsü olmalıdır. Ne var ki, ‘kamunun geliri’ olarak nitelenen gelir kalemlerinin hane halkları ve reel sektör için “kamusal gider” olduğu ve hayatı pahalılaştıran unsurların başında geldiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda Toplumsal Dayanışma İçin İkinci Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi’nin önemli zayıflıklarından birinin kamunun finansmanını piyasadan çekilecek kaynaklar ile sağlama düşüncesi olduğu görülmektedir. KKTC Devleti, piyasaya olumlu etkisi sınırlı kalacak harcamalardan kaçınmayı ve reel sektör üzerindeki yükünü hafifletmeyi de temel bir hedef olarak belirlemek zorundadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde hazırlanan ekonomik tedbirler paketlerinde devletin piyasadan topladığı vergiler 6 ay ötelenmiştir. Devlet piyasadan para çekmemeli, aksine kaynak aktarmalıdır.”