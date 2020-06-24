İşçinin yatırımını yapmayanlar dava ediliyor

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), pandemi sürecinde kapatılan işyerlerinin çalışanı olan ve süreçte sosyal güvenlik yatırımları yapılmayan özel sektör çalışanları adına dava açacak.

Konuyla ilgili HAKSEN’den yapılan açıklamada Bakanlar Kurulu kararıyla kapatılan iş yerlerinin çalışanlarının sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanacağının söylendiğini ancak çalışanların yaptıkları kontrolde bu süredeki yatırımlarının yapılmadığının görüldüğünü kaydedildi.

“Sendikamız tarafından yapılan incelemede özel sektör emekçilerinin aslında 15 Martta işten çıkarıldıkları ve 4 Mayıs tarihinde yani işyerlerinin yeniden açıldığı tarihte tekrar işe alındıkları tespit edilmiştir” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Özel sektörde çalışan ve çalıştığı işyeri pandemi sürecinde kapalı olup çalışmayan üyemiz olsun olmasın tüm özel sektör çalışanları sendikamıza başvurmaları halinde gerekli davayı hiç bir ücret talep etmeden açacağımızı ve meşru mücadelemizde sonuna kadar gideceğimizi bildiririz. Zaten örgütsüz ve kölelik koşullarında çalışan özel sektör emekçilerinin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz.”