Evde uyuşturucu yetiştirdi, suçu corona’ya buldu!

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ekiplerinin önceki gün İskele’de düzenlediği operasyonda tutuklanan Fadıl Arda Yavuz ile kız arkadaşı Türkmenistanlı Natalya Afanaseva dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada operasyonda saksılara ekili 10 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildiği belirtilirken, söz hakkı alan zanlı Yavuz, “Bitkileri salgın nedeniyle evlere kapandığımız dönemde yetiştirdim” dedi.

Saksılara ekti

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Raif Safa, aldıkları bir ihbar üzerine önceki akşam saat 19.30 sıralarında zanlı Fadıl Arda Yavuz’un evine baskın yaptıklarını söyledi. Safa, Yavuz’un evinin arka balkonu ile bahçesinde, saksılara ekili vaziyette 10 kök hintkeneviri bitkisi ve mutfak içerisinde, 5 gram kenevir yaprağı bulduklarını belirtti. Polis, zanlı Yavuz ile operasyon esnasında evde bulunan Natalya Afanaseva’nın tutuklandığını açıkladı. Her iki zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden Safa, 2 gün süre talep etti.

Zanlı: Kapalılık döneminde yetiştirdim

Mahkemede söz alan zanlı Fadıl Arda Yavuz itiraf niteliğinde bir savunma yaptı. Yavuz, hintkenevirini Coronavirüs salgını nedeniyle evlere kapanılan Mart-Nisan ayları arasında ekip, yetiştirdiğini itiraf etti.

Natalya Afanaseva ise bitkilerin ne olduğu hakkında bir fikri olmadığını söyledi.

Huzurundaki şahadet ve zanlıların beyanlarını değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.