Pınarbaşı’nda yangın

ÖMER KADİROĞLU

Ard arda yangınlar ile bir süre haölk büyük panik yaşadı. Bir süredir yeni bir yangın haberi yoktu ancak bugün yine bir yangın haberi geldi.

Polis Basın Subaylığı yangın ile ilgili bilgi paylaştı:

Bugün saat 12:45 sıralarında, Pınarbaşı - Dağyolu Anayolunun güney kısmında çıkan yangın sonucu 80 dönüm anız, 20 adet rulo balya, 10 alıç, 10 asma, 2 badem, 2 zeytin ve 100 nar ağacı ile sulama hortumlari ve aparatları yanarak zarar gördü. Yangına polis itfaiye, çevre halkı ve Dikmen Belediyesine ait su tankeri ile müdahale edildi.