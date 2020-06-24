Kapılar açılırsa kamuda işler durur!

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, 1 Temmuz tarihinden itibaren ülkeye karantinasız girişi öngören kararı eleştirerek, hükümete, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen kriterlere uygun karar alması çağrısı yaptı.

Yazılı açıklama yapan Bengihan, “UBP-HP hükümeti, DSÖ’nün ülkeleri risklerine göre kategorilere ayırarak yaptığı sıralamaya ters bir şekilde yüksek risk grubundaki ülkelerden 1 Temmuz’dan itibaren ülkemize karantinasız girişini öngören Bakanlar Kurulu kararıyla halkın sağlığını riske atmıştır” ifadelerini kullandı.

Kamuda örgütlü sendikalar; KTAMS, Kamu-Sen ve Kamu-İş olarak hükümete, DSÖ’nün belirlediği kriterlere uygun kararlar alması için çağrı yapan Bengihan, birinci dalgada halkın gösterdiği sağduyu ve özveriyi “boşa çıkaracak” bu kararda ısrar edilmesi halinde grev dahil her türlü demokratik hakkı kullanacakları konusunda hükümeti uyardı.