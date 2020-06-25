Cinayet şüphelisi aranıyor

Gönyeli Yenikent'te sakin 83 yaşındaki Veysi Akdeniz (E-83), Necati Taşkın Sokak üzerinde bulunan evinde saat 22.30 sıralarında ölü olarak bulundu. Polis yaptığı soruşturma kapsamında Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili olarak meselede zanlı olarak görülen Türkmenistan uyruklu 40 yaşındaki Azat NURMAMEDOV (E-40) arıyor. Zanlının fotoğrafını kamuoyuna dağıtan polis bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermelerini istedi.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020, 00:11