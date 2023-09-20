Personel sayısı artırılacak

Maliye Bakanı Özdemir Berova, KKTC roro ve yolcu gemileri armatörleri ile bir araya geldi.

Görüşmeye, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürü Veysi Bozcan da katıldı.

Verilen bilgiye göre, Gazimağusa Limanı’nda süregelen aksaklıkların giderilmesinin hükümetin gündeminde olduğuna işaret eden Berova, önceki gün de Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Bakanlar Kurulu’nun "özel gündem" ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde toplandığını ve burada limanlar konusunda da kararların üretildiğine işaret ederek, alınan kararları hatırlattı.

Berova, edindiği bilgiler doğrultusunda gemilerin limana giriş ve çıkış saatleri konusunda yaşanan düzensizliğin ortadan kaldırılması konusunda armatörlerinde katkılarını almak adına bu toplantıyı düzenlediklerine işaret etti.

Maliye Bakanı Berova, eksik personel kadrosunun artırılması konusunda da çalışmaları başlattıklarını yineleyerek, hem personelin ağır iş yükünden rahatlaması, hem de limanlarda işleyişi hızlandırabilmeyi amaçladıklarını belitti.

Görüşmede daha sonra KKTC Roro ve Yolcu Gemileri Armatörleri görüşlerini Maliye Bakanı Özdemir Beroya’ya aktardı.

Gazimağusa şubelerinde incelemelerde bulundu

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bakanlığına bağlı daire ve kurumlara ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu çerçevede önceki gün de Gelir ve Vergi Dairesi ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Gazimağusa Şubelerinde incelemelerde bulunan Berova, daire müdürleri ve personelle bir araya gelerek çalışmaları ile ilgili bilgi aldı, personelin taleplerini dinleyerek, beklentilerini dile getirdi.

Berova; “Personellerimizin özverili ve mevcut iş disiplinine sahip bireyler olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmekte. Kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, kaynakları en verimli şekilde kullanılarak vatandaşın ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ulaşması adına eksikliklerin süratle giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.