Eskihallaç: En büyük onur

Raif UZKAN

Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanının verilişinin 102. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene Cumhurbaşkanı vekili Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin yanı sıra, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri adına KTKA Komutanı Piyade Albay Umut Keskin, GKK adına 1'nci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Ahmet Tevfik Aval, diğer sivil ve askeri yetkililerle, muharip dernek temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasını, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi izledi. Yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

TBK Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Eskihallaç, törende yaptığı konuşmada, canlarını aziz Türk Ulusuna adayan tüm gazilerin gününü kutladığını belirterek, vatan savunmasında şehit ve gazi olmaktan daha büyük onur olamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, gaziliği bir madalya, şehitliği ise en yüksek mertebe olarak niteleyerek, toprakların vatan yapılmasında nice canlar verildiğini belirtti.

Gaziler Günü nedeniyle Boğaz Şehitliği'nde de saat 10.00’da tören düzenlendi.

