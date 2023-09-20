Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC ve Türkiye’nin ada için kabul ettiği, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü içeren milli siyasetin Güney Kıbrıs’taki Rumların da hayatını kolaylaştıracak bir siyaset olduğunu vurguladı.

Radyo Vatan’dan Serkan Tetik'in sorularını yanıtlayan Büyükelçi Feyzioğlu,” Kuzey’in hakimi olma fantezilerini, hayallerini bırakırlarsa, kültürel DNA’larına kazınmış olan Enosis iddiasından, idealinden vazgeçip gerçeği görürlerse, 100’lerce kilometre ötedeki Yunanistan’dan değil, 70 kilometre ötedeki Türkiye’den ekonomik anlamda, ticari anlamda her türlü desteği fazla fazla alacaklar” dedi.

Büyükelçi Feyzioğlu, Türkiye’den gelen boru hattına bir hat daha ekleyip Güney Kıbrıs’ın da sudan faydalanmasının sağlanabileceğini, enterkonnekte elektrik projesinin de adanın tamamı için muhteşem bir fırsat olduğunu, Rum tarafının ürettiği fazla elektriği Türkiye üzerinden Avrupa’ya satabileceğini kaydetti.

Türkiye’nin hava ve deniz limanlarının Güney Kıbrıs’a kapalı olduğunu anımsatan Feyzioğlu, eşit iki devleti, arazinin ortaya koyduğunu kaydederek “Bu bir icat değil: kabul ettikleri zaman, Enosis iddialarından ve idealinden vazgeçtikleri zaman hayatın kendileri için de hem kolaylaşacağını, hem ucuzlayacağını görecekler. Güvende yaşayacaklar demiyorum. Zaten Türkiye sayesinde 1974'ten beri barış var, zaten barış var güvende yaşıyorlar” dedi.

“Erdoğan’ın cümlesinin altı dolu”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi tanıyın cümlesinin altının dolu olduğunu ifade eden Feyzioğlu şöyle devam etti:

“Tanıma çağrısının altında da şu var: Ben tanıyın diye çağrı yapıyorum, tanıyın diyor bir... Sizin KKTC’yi bugün ya da yarın tanımamanız bir şey değiştirmeyecek burada uluslararası hukuka göre zaten meşru bir devlet vardı iki… 'Biz Türkiye olarak KKTC’nin eksiksiz bir altyapıya, son derece güçlü bir ekonomiye ve bir refah toplumuna kavuşmasını sağlayacağız sizden bir beklenti içerisinde değiliz' diyor. Bunu böyle dolduruyor. Biz size muhtaç değiliz, Kıbrıs Türkü size muhtaç değil. KKTC ve Kıbrıs Türkü’nü zirveye çıkarmak için bu alanlarda sizin tanıyıp tanımamanızın bir önemi yok cümleleri de var onun altında …

