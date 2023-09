Teminatı 10 bin lira

Değirmenlik-Girne Dağyolunda biri ağır, 4’ü hafif 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından tutuklanan Deniz Yıkar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ağır yaralanan Ural Erel’in hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, kazanın 15 Eylül 2023 tarihinde saat 03.50 sıralarında Değirmenlik- Dağyolunda meydana geldiğini söyledi.

Polis memuru, yönetimindeki ZPC 441 plakalı araçla Girne istikametine seyreden Ural Erel’in 14. Zırhlı Tugay önlerine geldiğinde dikkatsizce yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşı istikametten süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyreden Deniz Yıkar yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptığını aktardı.

Polis, çarpma sonucu kontrolsüzce savrulan ZPC 441 plakalı aracın sol şerit içerisinde, US 031 plakalı aracın ise yolun sol kısmında bulunan toprak banket içerisinde durduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru, kaza sonucu Ural Erel, aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel ve US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Amos Wilson ve Zeynep Girgin’in yaralanarak kaza yerine gelen 112 ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldıklarını belirtti.

Ural Erel hayati tehlikeyi atlattı

Polis memuru, Arjin Erel, Deniz Yıkar, Amos Wilson ve Zeynep Girgin’in yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ancak Ural Erel’in geçirmiş olduğu ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırıldığını belirtti. Polis, Ural Erel'in hayati tehlikeyi atlattığını ancak tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, üniversite öğrencisi olan zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.