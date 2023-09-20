125 bin lira vurdu

Güzelyurt’ta bir şahsın evine iki kez tuvalet penceresinden girerek, bin TL nakit para ve 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Mustafa Mazi hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlının 2023 yılı Temmuz ayında çaldığı altınları, Lefkoşa’da iki ayrı kuyumcuya satarak, 125 bin TL aldığı tespit edildi.

Polis, zanlının altınları sattığı kuyumcuları buldu ancak ziynet eşyaları eritildiği için emare alamadı.

Güzelyurt birçok faili meçhul hırsızlık olayı olduğu, zanlının bu olaylarla bağlantısının araştırılacağı belirtilirken, Mazi dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Olguları aktaran polis, zanlının 15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında S.K.’ye ait iki katlı ikametgaha tuvalet penceresinden girdiğini, salon kısmındaki komodin üzerinde bulunan kutu içerisinden bin TL çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklanmasının ardından yapılan ileri soruşturmada aynı ikametgaha 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde de tuvalet penceresinden girdiğini, 24 ayar altın setini oluşturan bir çift küpe, kolye ve bilezik ile üzerinde beyaz renk inci bulunan 22 ayar yüzüğü çaldığının tespit edildiğini söyledi.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada çaldığı ziynet eşyalarını Lefkoşa’da iki ayrı kuyumcuya satarak, 125 bin TL aldığını belirlediklerini açıkladı.

Polis memuru, satılan altınların geri dönüşüm için eritildiğini, bu nedenle emare olarak, alınamadığını belirtti.

S.K.’nin evinden çalınan bin TL paranın da bulunamadığını kaydeden polis, bölgede birçok faili meçhul benzer olaylar olduğunu, zanlının bu olaylarla bağlantısının olup olmadığını araştıracaklarını dile getirdi.

Polis, halen aranmakta olan emareler ve incelenmesi gereken kamera görüntüsü olduğunu, belirterek zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen tutukluluk süresini onayladı.