Organize çete

Hüseyin ÇİÇEK

Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına sızılması ve yabancı uyruklulara sahte oturum izni verilmesi skandalı giderek, büyüyor. Soruşturmasını derinleştiren Mali Şube ekipleri, Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri ile İman Tousi’nin ardından, veritabanına erişim izni olan şirketin patronu Abbas Maili Feyza Badi ile şirketin finans sorumlusu İman Aboutubari’yi de tutukladı. Polis, zanlıların İskele’de bulunan ofisinde yaptığı aramada 6 bilgisayar ile bir tablet, bir hard disk ve 3 cep telefonuna el koyarken, ofiste çok sayıda, oturum izni ve emlak evrakı ile kira sözleşmeleri ele geçirdi. Polis, zanlıların ayrıca whatsapp uygulamasından, İranlı olan bir çok kişiye “kolay oturum izni” reklamı içeren mesaj attığını da belirledi. Zanlılar Abbas Maili Feyza Badi ve İman Aboutubari’nin yanı sıra mesele kapsamında önceden tutuklanan Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri ile İman Tousi’de dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Soruşturma derinleşti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Yağız Kol 31 Ağustos 2023 tarihinde, Muhaceret Dairesi’nden elde edilen bilgide, yanabcı uyruklu şahıslara, Muhaceret Dairesine başvuru yapılmadan veri tabanına erişilerek oturum izni verildiğine dair bilgi aldıklarını belirtti. Polis, veri tabanına erişimi olan şirkette görevli olan Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin, 10 yabancı uyruklu şahsa, veri tabanına erişim sağlayarak oturum izni çıkardığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, İman Tousi’nin de, bu bahse konu 10 kişiden biri olduğunu, ancak diğer 9 yabancı uyruklu şahsın, sisteme başvurularında kendi telefon numarası ile müracaat ettiğinin belirlendiğini bildirdi. Polis yapılan ileri soruşturmada, Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin çalıştığı ve veritabanına erişim izni olan şirketin sahibi olan Abbas Maili Feyza Badi ve şirketin finans sorumlusu İman Aboutubari’nin gözaltına alındığını kaydetti.

“Kolay oturum izni” reklamı yaptılar

Polis memuru Kol, zanlıların İskele’de bulunan ofislerinde yapılan aramada, çok sayıda oturum izni ile emlak evrakının yanı sıra kira sözleşmelerinin bulunduğunu açıkladı. Polis, konu ofisten 6 bilgisayar ile bir tablet, bir hard disk ve 3 cep telefonuna emare olarak el koyduklarını belirtti. Polis, emarelerde yapılan ilk incelemelerde, zanlıların, whatsapp uygulamasından, İran uyruklu olan bir çok şahsa “kolay oturum izni” alınır şeklinde reklam yaptıklarının belirlendiğini bildirdi. Polis, mesele kapsamında bir kişinin arandığını bildirdi ve Abbas Maili Feyza Badi ve İman Aboutubari ile Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri hakkında tutukluluk, soruşturmaya etki edemeyecek pozisyonda olan İman Tousi’nin ise uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Mustafa Kocatürk: Müvekkilim günah keçisi yapıldı

Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin avukatı Mustafa Kocatürk, sisteme başka şahıslar tarafından da erişilebileceğini ileri sürdü ve müvekkilinin günah keçisi yapıldığını iddia etti. Mahkeme, Abbas Maili Feyza Badi ve İman Aboutubari’nin 3’er, Seyedmohsen Mirgan Mirgehafouri’nin ise 6 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

İman Tousi ise 150 bin TL nakdi nakit teminat ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 180 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartları ile serbest bırakıldı.