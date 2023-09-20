Tablo kötü

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2023 yılı Ocak-Eylül ayları arasında 5 bini aşkın trafik suçu işlenirken, 717’si ağır, 592’si basit suçlar olmak üzere toplam bin 309 dosya hazırlandı.

Lefkoşa’da hırsızlık, uyuşturucu ve özellikle izinsiz ikamet etmek suçlarında artış olduğu belirtilirken, bölgede son 9 ayda 975 trafik kazası meydana geldiği, 9 can kaybı yaşandığı bildirildi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi dün 2023-2024 adli yılı açılışını gerçekleştirdi. Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan ağır ceza heyeti huzurundaki açılış oturumunda, Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi polis Müfettişi Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Karagil, Lefkoşa bölgesinde 2023 yılında 592 kabahat (basit suçlar) 717 de cürüm (ağır suçlar) suçu işlendiğini, ayrıca 5 bin 70 de trafik suçu kaydedildiğini belirtti.

Polis müdürü Karagil, bu yıl Lefkoşa bölgesinde hırsızlık, uyuşturucu ve özellikle izinsiz ikamet etmek suçlarında artış olduğunu dile getirdi.

9 ayda 9 can

Lefkoşa bölgesinde 2023 yılının ilk 9 ayında 975 trafik kazası olduğunu ve 9’unun ölümle sonuçlandığını belirten Karagil, Lefkoşa’da işlenen suçlardan dolayı cezaevinde 221 hükümsüz tutuklu olduğunu ve 124’ünün alt mahkeme, 47’sinin Ağır Ceza, 50’sinin ise askeri mahkemede yargılanacağını söyledi.

Karagil, 25 hücre olduğunu, yetersiz kaldığı dönemler olduğunu belirtti.

Lefkoşa bölgesinde 1 Ocak 2023 ile 15 Eylül tarihleri arasında bin 223 ceza mazbatasından 500’ünün,

4 bin 303 hukuk mazbatasından ise 684’ünün icra edilebildiğini kaydeden Karagil, 3 bin 246 celpnameden bin 10 tanesinin tebliğ edildiğini belirtti.

Güzelyurt bölgesinde bin 410 trafik dosyası hazırlandı

Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı da Güzelyurt bölgesinde 1 Ocak 2023 tarihinden 15 Eylül 2023 tarihine kadar hazırlanan 189 cürüm dosyasından 126’sınn, 219 kabahat dosyasından ise 186’sının mahkemeye sevk edildiğini anlattı.

Güzelyurt’ta bu yıl bin 410 trafik dosyası tanzim edildiğini belirten Kayabaşı, toplam 544 kişinin tutuklandığını aktardı.

Kayabaşı, Güzelyurt bölgesine ait 938 ceza mazbatasının 632’sinin icra edildiğini, 306’sının ise icra edilmeyi beklediğini açıkladı.

Polis Müdür Muavini Cem Kayabaşı, bin 450 hukuk mazbatasından 713’ünün icra edildiğini anlattı.

Cezaevinde 892 kişi var

Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ise 725 kapasiteli cezaevinde 892 tutuklu olduğunu belirtti.

Başbakanlık Denetimli Serbestlik Kurulu Üyesi Müfettiş Muavini Mustafa Hidayet de 2022 ile Eylül 2023 tarihleri arasında 21 kişinin Denetimli Serbestlik seçeneğini kabul ettiğini ve üçünün süreci ihlal ettiğini söyledi.