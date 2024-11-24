Projeler ele alındı

İskele Belediyesi, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı” hazırlıkları kapsamında düzenlediği kitle toplantısına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele ve bölgesi için Turizm Master Planı’nın önemine işaret ederek, belediye olarak hali hazırda projelerinin olduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile İskele Belediyesi arasında Eylül 2024’te imzalanan Kantara Piknik Alanı’nın İskele Belediyesi’ne devredilmesini kapsayan protokolü hatırlatan Sadıkoğlu, söz konusu 17 dönümlük alan için hazırlayacakları proje ile Doğa ve Spor Turizmi açısından ideal olabileceğini söyledi. Sadıkoğlu, projeyi en kısa sürede hazırlayarak Turizm Master Plan çalışmalarına dahil edeceklerini belirtti.

