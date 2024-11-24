Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 12. İskele İlçe Olağan Kongresi yapıldı. Başkanlığa Hüseyin Öztörel seçildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaptığı konuşmada, ülkenin uzun zamandır yönetilmediğini savundu.

“Adına hükümet diyen yapının tek derdinin kimin ne olacağı konusu” olduğunu öne süren Erhürman, CTP’ye çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi. Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işlerinin nüfus sayımı olacağının altını çizdi.

CTP’den verilen bilgiye göre, kongrede, başkanlık için CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ile mevcut ilçe başkanı Hüseyin Öztörel yarıştı.

Kongreye, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, MYK üyeleri ve bazı milletvekilleri katıldı.

CTP İskele İlçe Yönetim kurulu için 20 kişi aday olurken, yönetime seçilen 10 kişinin isimleri şu şekilde oluştu: “Meryem Muhtaronbaşı, Halide Sarıçizmeli, Selda Şafak, İbrahim Soykara, Sadık A. Bozkırlı, Filiz Aykan, Akile Osum, Salih Dalınç, Hasan Konti, Osman Özyöre.”

İlçe Disiplin Kurulu Üyeleri ise şu isimlerden oluştu: “Cem Demiralp, Emirali Cevizli, Fikret Civisilli, Kemal Ceylanlı, Salih Solmazcan.”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar görev alan, emek veren herkese teşekkür etti ve bundan sonraki yönetime de başarılar diledi.

Erhürman, ülkenin içinde bulunduğu duruma işaret ederek, ülkenin uzun zamandır yönetilmediğini savundu. “Adına hükümet diyen yapının tek derdinin kimin ne olacağı konusu” olduğunu öne süren Erhürman, CTP’ye çok büyük görevler düştüğünün altını çizdi.

Ekonomiden sağlığa, eğitimden üretime birçok sorunun bulunduğuna dikkat çeken Erhürman, ekonominin bir sene içinde Güneye kaydığını ifade etti. Yaşananlar karşısında “hükümetin” hiçbir şey yapmadığını söyleyen Erhürman, erken seçim çağrısını yineledi.

Tufan Erhürman, göreve geldiklerinde ilk işlerinin nüfus sayımı olacağının altını çizerek sözlerini tamamladı.

CTP Kadın Örgütü bildiri dağıttı

CTP Kadın Örgütü Girne İlçesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Girne’de açık pazarı ziyaret etti.

Açıklamaya göre, ziyarete, CTP Kadın Örgütü Başkanı, Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Başkan Yardımcısı, Milletvekili Fazilet Özdenefe, Girne Kadın Örgütü Başkanı Özay Kalyoncu'nun yanı sıra ilçe yetkilileri ve çok sayıda partili katıldı.

CTP Kadın Örgütünün "Eşitlik Solda, Direniş Yolda" diyerek hazırlamış olduğu bildirinin dağıtıldığı ziyarette, kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yer aldığı vurgulandı.

