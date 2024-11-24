Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, parti üyeleriyle istişare toplantısında buluştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla düzenlenen Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı, Girne’deki Pia Bella Otel’de gerçekleşti.

Toplantıda Başbakan Ünal Üstel'in yanı sıra Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da konuşma yaparken, partililerin yoğun ilgi göstermesi nedeniyle kalabalık salona sığmadı.

Konuşma yapan Başbakan Üstel, hükümetin göreve geldiği günden itibaren yarım kalan projeleri tamamlamaya öncelik verdiğini söyleyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde istişare ederek bu doğrultuda verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirtti. Tüm derdimiz halkımız ve KKTC'dir' diyen Üstel, 'Biz halkımıza hizmet aşkıyla göreve geldik. Ülkemizde ihtiyaç olan projeleri bir bir bitirerek, halkımıza hizmet yolunda emin adımlarla güçlü bir şekilde yürüyoruz' dedi.

UBP, Asya Siyasi Partiler Konferansı’na katıldı

Öte yandan UBP, 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı’nda temsil edildi.

Kamboçya’da düzenlenen konferansa, UBP Genel Sekreter Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ile UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.

Konferansta, bölgesel iş birliği ve küresel meseleler ele alınıyor.

UBP Milletvekilleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklı davasını ve uluslararası platformlardaki varlığını güçlendirme hedefiyle önemli temaslarda bulunduklarını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2024, 00:54