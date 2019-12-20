Protokol imzalandı

Arzu KÖPRÜLÜ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik yaşam boyu eğitim kursları düzenlenmesi ve eğitimini tamamlayanların mesleki yeterliliğinin sağlanması amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Protokolün imzalanmasının ardından, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Tanıtım videosu gösterildi.

Törende, Tarım ve Kırsal Kalkınma Merkezi Koordinatörü Deniz Solyalı, Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Proje Yürütücüsü Donald Aquilina, Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz birer konuşma yaptı.



Çavuşoğlu: Ülkeyi sevmek lafla olmaz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkeyi sevmenin sadece lafta değil, inanmak, çalışmak ve başarmakla olduğunu ifade ederek, kendisinin de 2009’da Tarım Bakanıyken inanıp planlayarak, daha sonra da hep birlikte çalışarak bu projeyi bugünlere taşıdıklarını söyledi.

Öğrenerek geçirdikleri sürecin ardından gereğini yapma aşamasına geçtiklerini söyleyen Çavuşoğlu, bu konuda sürekli motive eden ve pes etmelerine izin vermeyen AB Koordinasyon Merkezi’ni de selamladı.

Oğuz: Bilimsel eğitim şart

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ise, devraldığı işi ileriye taşımak için çalıştıklarını her alanda bilimsel eğitimin şart olduğunu ifade ederek, “Emeğe ulaşmak için de emek lazım bunun için de eğitim şart” dedi.

Sertifikalı eğitimin aynı zamanda ekonomik değer de sağladığını bu nedenle herkesi bu konuda motive etmek gerektiğini kaydeden Oğuz, kişileri bilinçlendirerek güvenli gıda üretimi ve uygun gıda tüketimi için yaptıkları ve attıkları adımları anlattı.



Eğitimler nisanda başlayacak

AB Koordinasyon Merkezi Başkanı Burcu Barın, AB’nin 2004’den beri yasal uyum çalışmalarına devam ettiğini hatırlatarak, bakanlık ve kurumlarla yürütülen çalışmalar çerçevesinde belirledikleri öncelikler doğrultusunda destek verdiklerini kaydetti.

Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ise, ülke geleceği için mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğuna işaret ederek, mesleki eğitimin her sektör için değerli olduğunu ve kendilerinin de bu değeri yükseltmek için çalıştığını vurguladı.

Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri Proje Yürütücüsü Donald Aquilina da, yolculuklarında bir dönüm noktası yaşadıklarını belirterek, hayata geçirdikleri danışmanlık sistemiyle ilgili bilgi verdi.

6 aydır mesleki eğitim için yaptıkları çalışmaları anlatan Aquilina, sürdürülebilir bir proje ortaya koymak için sürdürülebilir eğitimin şart olduğunu bu nedenle de eğiticinin eğitilmesine odaklandıklarını kaydetti.

Aquilina, 8 farklı modülden oluşan ve Nisan’da başlayacak eğitim programıyla ilgili bilgi verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Merkezi Koordinatörü Deniz Solyalı, Hayalden Gerçeğe başlığıyla yaptığı konuşmada 2009 yılında ilk adımları atılan programla ilgili bilgi verdi.