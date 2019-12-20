Kanımız dondu

Suna ERDEN

Girne Antik Liman’da kayalıklar arasında cansız bedeni bulunan Kahramanmaraşlı 25 yaşındaki Halil Karakız'ı öldürdüğü iddia edilen arkadaşı Arif Gökçek hakkındaki soruşturma sürerken, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Zanlının ifadesinde “Halil’in kafasına taşla vurup, öldürdüm” diyerek cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Zanlı dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Olayın soruşturmasını yapan polis, Halil Karakız ile Arif Gökçek’in 5 Aralık tarihinde Girne Antik Liman’da mendirek civarında birlikçe içki içtiklerini, daha sonra zanlının oradan tek başına ayrıldığını söyledi.

Polis, Gökçek’in çevredeki işyerleri ve kendi ailesine Karakız’ın denize atladığını söylediğini ifade etti. Karakız’ı arama çalışmaları başlatıldığını belirten polis, 6 Aralık saat 14.00 sıralarında mendirek civarındaki kayalıklar arasında cesedin bulunduğunu hatırlattı.

Cesedin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydeden polis, adli tıp uzmanı tarafından yapılan otopside Karakız’ın ölüm nedeninin “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Bu gelişme üzerine zanlının gözaltına alındığını belirten polis, ifadesinde cinayeti kabul ettiğini söyledi.

İtiraf etti

Polis, zanlının ifadesinde kendisine küfür ettiği için Karakız’la kavga ettiğini, mendirekten düşmesini sağladıktan sonra başına taşla vurup öldürdüğünü itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, otopsi işlemlerinin bittiğini ancak raporların henüz temin edilmediğini ifade etti.

DNA analizi de yapılacağını kaydeden polis, ayrıca olay mahallinde zanlının Karakız’ı öldürmek için kullanmış olabileceği cismin de tespit edildiğini belirtti.

Polis, Karakız’dan örnekler alındığını, toksolojik inceleme için Türkiye Adli Tıpa gönderileceğini, ayrıca DNA sonuçlarının da bekleneceğini ifade etti.

Zanlının ilk kez 13 Kasım’da ülkeye giriş yaptığını ve 30 günlük vize süresinin de dolduğunu kaydeden polis, davalarında hazır olması için 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Yargıç Meltem Dündar, talebi kabul etti.