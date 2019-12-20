Ülke için şart

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun önceki akşam geç saatlere kadar süren toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, İçişleri Bakanı’na Gönyeli’de bir polis karakolu açılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Zaroğlu, polis teşkilatına gerekli takviyenin yapılması gerektiğini belirterek, polislerin emeklilikleri, özlük hakları ve terfileri konusuna değindi, poliste terfilerin yapılmadığını, üst düzey kişilerin yerine atama da yapılmadığını söyledi.

Ülkedeki organize suç örgütlerinin sayısının her geçen gün arttığını öne süren Zaroğlu, “Ağırlıklı sebebin idaredeki boşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yönetimsel bir hata var. Poliste bir şeylerin değişmesi lazım” dedi.

Zaroğlu, FETÖ konusunda konuşarak, bu terör örgütünü lanetlediğini dile getirdi.

Zaroğlu, “Bazı siyasiler KKTC’de FETÖ yapılanması yoktur dese de eski TC Büyükelçisi Sayın Kanbay KKTC’de güçlü bir FETÖ yapılanması olduğuna dikkat çekmişti. KKTC’deki FETÖ yapılanması 2010’dan sonra arttı” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklar cezaevinde değil ıslah evinde olmalı”

Zaroğlu, yeni cezaevi konusunun sonuca ulaştırılması gerektiğini kaydederek, çocukların cezaevinde değil ıslah evinde olması gerektiğini vurguladı.

Cezaeviyle ilgili Bakanın kimsenin uyarılarını dikkate almadığını ileri süren Zaroğlu, cezaevindeki şartların iyileştirilmesi için adım atılmadığını belirtti.

Zaroğlu, “meclis çatısı altında iş bilmez olarak tanımladığım kişisiniz” diyerek, bu tanımlamasının sebeplerini anlattı. Zaroğlu, Baybars’ın vatandaşlıkları iptal etme girişimiyle ilgili de eleştirilerde bulunarak, “siz bile yasaların üzerinde değilsiniz bakanım” dedi.

“Vatandaşlıkların bu ülkede bir lütuf olmadığını, yasalar çerçevesinde verilmesi gereken bir hak olduğunu” ifade eden Zaroğlu, yeni ikamet tüzüğünün de hangi mantıkla yapıldığını anlayamadığını belirtti.

İskele Başkanına siyasi şantaj…

İmar Planı’yla ilgili kamuoyunda fırtınalar kopmasının ardından Cumhurbaşkanlığında paydaşlarla toplantı yapıldığını ve orada ortaya çıkan farklılıkları da anlatan Zaroğlu, İmar Planı’nın çok dikkatli ve akıllıca şekilde değiştirildiğini ve halktan çok güzel saklandığını ileri sürdü.

Baybars’ın İmar Planı’yla ilgili İskele Belediye Başkanına “siyasi şantaj” yaptığını ileri süren Zaroğlu, “şu an o masada olan insanlar var, çıkın gerçekleri açıklayın” dedi.

Baybars’ın önceden “sahilleri herkes kullanacak” dediğini ancak sonrasında kıyı koruma şeridini değiştirerek, imara açtığını söyleyen Zaroğlu, “hani verdiğiniz sözler, bu bir art niyettir” ifadesini kullandı;” ne oldu da fikrinizi değiştirdiniz?” diye sordu.

Baybars: Statüko bekçileri ortaya çıkıyor

Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığının devletin yarısını oluşturan ve diğer bakanlıklarla da işbirliği içerisinde olması gereken, çok geniş görev alanı olan bir kurum olduğunu ifade etti.

Ülkede 40 yıldır bir statüko olduğunu ve farklı adım atmaya çalışıldığında bu “statüko bekçilerinin” ortaya çıktığını dile getiren Baybars, muhalefetin ortaya koyduğu yapıcı eleştirilere de teşekkür etti.

“En çok eleştirilen bakanlık sıfatını, iş yaptığımız için aldığımızı düşünerek seviniyorum” diyen Baybars, burada iddia olarak nitelendirilen şeylerin itham olduğunu ve yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

“Zaroğlu’nun mimar olduğunu yeni duydum…”

Zaroğlu’nun mimar olduğunu ilk kez bugün duyduğunu, çalışma kaydı olmadığı için konuyla ilgili bilgi edinemediğini, İmar Planı’nın oluşumunda sürekli katkı çağrısı yapmalarına rağmen Zaroğlu’nu da, eleştiren bir dizi insanı da aralarında göremediklerini ifade etti.

Baybars, kendilerine sürekli ülkeyi emirnamelerle yönetmeyin dendiğini anımsatarak, 6 farklı imar planı çalışması yapıldığını, bu İmar Planı’nın hükümette çatlaklara yol açacağı söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Baybars, Mimar Mühendisler odasının verdiği 8 görüşün 7’sini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kürsüye çıkan bir dizi vekilin kendisini inatçı ve öneri kabul etmemekle suçladığını hatırlatan Baybars, koalisyon çalışmalarında İmar Planlarının ortak noktalar olarak belirlendiğini, kendilerinin, ne vaad ettiyse onları ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Baybars, “biz sözleri tutuyoruz diye eleştirileceksek, biz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz” dedi.

İmar Planı çerçevesinde yapılan itirazların aynı konuda ve aynı sebeple yapılmadığına işaret eden Baybars, belediyelerin de kimisinin arazilerin imara açılması, kimisinin ise açılanların açılmaması için olduğunu vurgulayarak, kendilerinin ortada durarak, herkesin önerilerine eşit yaklaşmak zorunda olduklarını kaydetti.

Cezaevi eleştirilerine hak verdi

Baybars, Plandan önce bütün tarım arazileri imara açıkken şu an yüzde 88’inin imara kapandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Baybars, Cezaevi konusunda söylenenlere katıldığını, yeni cezaevi tamamlanınca eskisini ıslahevi yapmak için adım atacaklarını söyledi.

Gardiyanların terfisinin önündeki engellerle ilgili de ara emrini ortadan kaldırdıklarını, 4 Ocak’ta hem terfi alanların mülakatlarını yapacaklarını, hem de münhale çıkacaklarını belirtti.

Baybars, bucak hizmetleri için de çok çalıştıklarını ve bu konuda da kararlı olduklarını belirterek, 2020’de Karpaz bölgesi için de imar planı hazırlayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.