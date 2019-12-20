Kıbrıs’ta bir ‘ilk’

Çiğdem AYDIN

Meclis kararıyla dokunulmazlığı kaldırılan KKTC’nin eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ün 10 Ocak’ta mahkemeye çağrıldığı bildirildi.

Savcılığın bu girişimi üzerine Özgürgün’e tebligat yapılacağı, ancak 2,5 aydan beri yurt dışında olduğu için bunun gerçekleşemediği öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; eşi İnci Pars Özgürgün’le birlikte bir süreden beri İstanbul’da yaşayan ve Meclis birleşimlerine de katılmayan Özgürgün’e 10 Ocak’ta mahkemede hazır bulunması yönünde tebligat çıkarıldı. Ancak Özgürgün’ün yurt dışında bulunması nedeniyle bunu ilgili şahsa ulaştıramayan savcılığın, İstanbul konsolosluğu aracılığıyla da girişim yapacağı iddia ediliyor.

Başbakanlığı döneminde banka hesaplarına döviz ve TL cinsinden yüklü miktarlarda para yatırıldığı gerekçesiyle dokunulmazlığı kaldırılan Özgürgün ‘yasa dışı hiçbir işim yok’ demiş ve kendini savunmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez bir eski Başbakan’ın mahkemeye çağrılması siyasi çevrelerde büyük ilgi uyandırdı.