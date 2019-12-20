En çok Kıb-Tek tartışıldı

Meclis Genel Kurulu’nda bütçe maratonu kapsamında dün Ekonomi ve Enerji Bakanlığının 87 milyon 987 bin 600 TL’lik bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçeyle ilgili ilk sözü Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy almak istedi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın yerinden söz alarak, bunun usule uygun olmadığı itirazında bulunması üzerine Taçoy, İçtüzük’te bunu engelleyen bir madde olmadığına işaret etti. Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre’nin konuşmanın İçtüzüğe uygun olduğunu dile getirmesinden sonra konuşmasına devam eden Taçoy, Şirketler Yasası değişikliği ile ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Uluslararası şirketlerle ilgili yasanın bir an önce değişmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Taçoy, bu alandaki sorunların tespit edilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Serbest bölgelerde bulunan şirketlerin yaptığı işlerin ekonomiye nasıl kazandırılacağı konusunda da çalışmalar olduğunu dile getiren Taçoy, bu alandaki en önemli sorunlardan birinin, bu şirketlerin ne iş yaptığının bilinememesi olduğunu kaydetti. Taçoy, 2020 içinde bu gibi alanlara yoğunlaşacaklarını anlattı.

Arıklı, Taçoy’un konuşmasını eleştirdi

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da söz aldı.

Arıklı, bütçe görüşmesinde Ekonomi ve Enerji Bakanı’nın ilk konuşmayı yapmasının teamüllere aykırı olduğunu söyledi, “Sayın Bakan böyle yaptığı için üzgünüm. Yaptığınız bir buçuk saatlik konuşma kayıp. Sorulara ve eleştirilere yeniden cevap vermelisiniz” dedi.

Arıklı, bakanlığın icraatlarında 38 tane “yapılacak” ifadesi olduğunu belirterek, projelerin ne aşamada olduğunu sordu.

Bakanlığın bütçesini değerlendiren ve azaltılan kalemleri eleştiren Erhan Arıklı, “Bakanlıkta çok iyi bir kadro var. Bu anlayışla kadroyu doğru dürüst çalıştıracağınızı düşünüyorum. Kaygılarım var” dedi.

Arıklı, Kıb-Tek özelleştirilmeli mi özerkleştirilmeli tartışmaları yapıldığını ancak kurumun çoktan özelleştiğini savundu. Arıklı, “Kurumda çok ciddi şaibeler var. İhalelerde şaibeler var, birçok olaylar var. Çizme ihalesi ise tam bir komedi. Kurum bu şekilde battı. Bunu sormuyorlar. İşçiler 15 bin TL alıyormuş. Alsın, bu umurumda değil. Yukardaki vurgunu konuşmuyoruz. Rant, vurgun çevresi bu işçileri kullanıyor. Kıb-Tek’in vurgun yemesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Jeneratör tam rant işi

Jeneratör alımı konusuna değinen, bu işin tam bir rant işi olduğunu savunan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Bugünden başlayarak ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi konusunda adım atılmalı” şeklinde konuştu.



Ataoğlu: Bakanlığın pahalılığı önleyebilir

Meclis Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülmeye devam ediyor.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da bütçeyle ilgili söz aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hep enerji kısmının konuşulduğunu, ekonomik kısmının pek gündem olmadığını anlatan Ataoğlu “Oysa bu ülkede neredeyse pahalılığı tetikleyen bir anlayış hâkim” dedi.

Bu bakanlığın pahalılığın önüne geçebilecek yetkileri olduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlığın denetim konusunda yeterli çalışma yapmadığını söyledi.

Bakanlık ve EL-SEN arasındaki gerginliğin hoş olmadığını söyleyen Ataoğlu, “Grev yaptılar sonra el sıkıştılar ama halk hala elektriği pahalı almaya devam ediyor” diye konuştu.

Ataoğlu, elektrik ücretlerinin ucuzlatılması için çalışma yapılacağı sözleri verildiğini hatırlatarak bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

DP Genel Başkanı Ataoğlu, elektriğin ucuzlatılması için en kısa zamanda gerekenin yapılmasını istedi.

Özyiğit: Hiçbir vaat yerine getirilmedi

Bütçe üzerine TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz aldı. Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ülkenin ayakta kalabilmesi açısından önemli pozisyonda olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, hükümetin 3,5 ayda verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini dile getirdi.

Bakan Taçoy’un sürekli Kıb-Tek konusuyla gündeme geldiğini söyleyen Özyiğit, bakanlığın ekonomi kısmının hiç gündeme gelmediğini dile getirdi.

Nami: Vizyon 2035 önemsenmedi

CTP Milletvekili Özdil Nami de bütçe üzerine söz aldı. Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesine teamüllerden farklı olarak Bakan Taçoy’un icraatlarını anlatmasıyla başladıklarını söyledi.

Bakan’ın icraat olarak açıkladığı maddeleri tek tek değerlendiren Nami, “Mesele ‘siz-biz’ meselesi değil ama ‘irade koyduk ve çalışmaları ilerlettik’ intibası yarattınız” dedi.

Vizyon 2035 projesi ile ilgili çalışmaların kendi dönemlerinde başladığını söyleyen Nami, “Bakanlık müsteşarının ‘geçmiş hükümete bu projeyle ilgili sunum yapıldı ama onlar bunu önemsemedi’ açıklamalarını yadırgıyorum” şeklinde konuştu.

Özdil Nami, Vizyon 2035 projesine Taçoy’un verdiği önemi hükümet üyelerinin vermediğini de savundu.

Ekonomi konusuna değinen Nami, “Türkiye ile bir para birliğimiz var ama bu birliğin sağlıklı çalışabilmesi için sistemler yok. Enflasyon Vergisi’nin iadesi bütçeye de protokole de konulmalı. Aksi takdirde ağzınızla kuş tutsanız bu ekonomiye istikrar kazandıramazsınız. Türkiye ile ilgili ekonomik ilişkileri rayına oturmadıktan sonra çay kaşığı ile koyacaksınız, kepçe ile alınacak” dedi.