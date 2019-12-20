Proje ilerliyor

EastMed doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili planların normal şekilde devam ettiği ve herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı bildirildi.

Alithia gazetesi, adı belirtilmeyen kaynağın “projenin hayata geçirilmesi için bütün prosedürlerin izlenmekte olduğunu, karar için kendilerinin de jeolojiye ve keşiflere dair daha iyi bir görüntü elde etmeyi umduklarını” söyledi.

“Bütün projeler için yeterli doğal gaz var. Halen Kıbrıs’ın ‘Glafkos’ ve ‘Kalipso’ yatakları var. İsrail de Leviathan yatağının yarısı için halen alıcı arıyor” ifadelerini kullanan kaynak, sözde “Rum MEB’indeki” bir sonraki sondajların ne zaman yapılacağı sorusuna “bölgede başka sondajların ne zaman başlayacağı tamamen teknik nedenlere bağlı” cevabını verdi.

Bazı Rum siyasi partileri, İsrail’in “Ankara ile Türkiye üzerinden doğal gaz nakli konusunu görüşmediği ve EastMed projesine bağlı olduğu” izahatını yazılı açıklamayla değerlendirdi.

Gazeteye göre, DİKO, İsrail’in EastMed hattı inşasına bağlılık açıklamasının hem “Türk şantajlarına” cevap, hem de Güney Kıbrıs ve Yunanistan’da bazı siyasi parti ve grupların bölgedeki enerji planlamalarına Türkiye’nin katılımının engellenemeyeceği argümanını çökerttiği” görüşünü ortaya koydu.

EDEK, Rum Yönetimi’nin, AB’den aldığı sözlü desteğin siyasi öneme sahip olmasına rağmen Türk politikasını engellemeye yeterli olmadığı görüşünü ortaya koydu. Parti, “AB ve BM içerisinde siyasi düzeydeki somut faaliyetlerle enerji programını olumlu sonuçlandırarak EastMed projesinin hayata geçirilmesi ve askerî güçleri yükselterek bir Rum-Yunan panetnik politikası oluşturulmasının coğrafik konumlarını ve müzakere güçlerini artıracağı” yönünde kanaat belirtti.

ELAM ise, İsrail’in, Ankara ile Türkiye üzerinden doğal gaz nakli konusunu görüşmeme, aynı zamanda EastMed boru hattının kurulmasına desteğini sürdürme tezinin doğru yönde hareket ederek, Rum Yönetimi’nin çıkarına olabileceğini ancak yeterli olmadığını, sözlerin pratiğe dökülmesi gerektiğini kaydetti.

Demokratik Cephe (DİPA), İsrail’den Rum Yönetimi’ne verilen, planlarında değişiklik olmadığı izahatının memnuniyet verici bulunduğunu açıkladı.