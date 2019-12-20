Interpol devrede

Suna ERDEN

Almanya, Türkiye ve KKTC üçgeninde 2 milyon Euro’yu aklamak amacıyla kurulan tezgah polis tarafından bozuldu.

İddiaya göre; Girne’de otel izinli arsası bulunan Ahmet Saldan, bu araziyi Almanya’daki bir şirkete satmış gibi göstererek 2 milyon Euro parayı aklamaya çalıştı.

Saldan ve suç ortakları oldukları öne sürülen Kıbrıslı Türk Müzisyen Genco Ecer, Emre Doyan ve Azerbaycanlı iş adamı Zamig Zeynalov bir anlaşma yapıp, satmış gibi gösterecekleri arazi için Alman şirketten 2 milyon Euro alacaktı.

Para KKTC’ye transfer olduktan sonra satış anlaşmasına konulan fesih maddesi ile işlemler iptal edilecekti.

Böylelikle Alman şirketin gönderdiği 2 milyon Euro satış iptal edildiği için yüzde 55’i geri gönderilecekti. Yüzde 45’lik kısmı ise Saldan’a kalacaktı. Saldan ise kendi payından yüzde 15 Ecer’e yüzde 15 Doyan’a verecekti.

Saldan, satış işlemleri ile uğraşan Alman şirketin adamına teminat için 110 bin Euro ödedi ancak söz konusu şahıs parayı alıp yurt dışına kaçtı.

2 milyonun yüzde 45’şini almayı uman Saldan ile beraberindekiler 110 bin Euro parayı kaybetti.

Kara para aklama tezgâhı Saldan’ın polise gidip, ‘110 bin Eurom çalındı’ demesiyle ortaya çıktı. Soruşturma başlatan polis, olayın perde gerisinde kara para aklama teşebbüsü olduğunu tespit ederek, Genco Ecer, Ahmet Saldan, Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’u tutukladı. Zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı.

2 milyon Euro aklayacaklardı

Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Mustafa Özmüezzin, zanlıların KKTC üzerinde 2 milyon Euro parayı aklamak için anlaştıklarını söyledi.

Polis, olayın 12 Aralık tarihinde Ahmet Saldan’ın polise parasının çalındığına dair yaptığı şikâyetle ortaya çıktığını belirtti.

Polis, Saldan’ın ifadesinde Almanya’daki şirketin temsilcisine teminat olarak 110 bin euro verdiklerini, söz konusu şahsın parayı çaldığını ancak anlaşmanın yapılmadığını anlattığını söyledi.

Polis, bunun üzerine yapılan soruşturmada olayın kara para aklama meselesi olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Zanlı Emre Doyan ve Zamig Zeynalov’un ifadelerinde Ahmet Saldan’a ait bir arazi olduğunu, Almanya’daki şirketin arsayı satın almış gibi gösterileceğini, anlaşmaya fesih maddesi konulacağını, böylelikle satış bedeli olarak KKTC’ye aktarılan 2 milyon euro paranın yüzde 55’inin geri gönderileceğini, yüzde 45’inin ise Saldan’ın kalıp kendilerine de komisyon vereceklerini söylediklerini anlattı.

Hepsi kefaletle serbest

Polis memuru Mustafa Özmüezzin, telefon yazışmalarında İstanbul Ümraniye Vakıf Bank şubesinden Güzelyurt Ziraat Bankası’na zanlı Ahmet Saldan adına Bir Milyon 890 Euro hesap cv’si tespit edildiğini belirtti.

Yürütülen soruşturmada, böyle bir paranın transfer edilmediğini tespit ettiklerini ifade eden polis, zanlıların KKTC’de kara para aklama teşebbüsünde bulunduklarını ancak yakaladıklarını söyledi.

Polis memuru, söz konusu Alman Şirketin faaliyette olup olmadığının araştırılması için Interpol’e de yazı yazıldığını kaydetti.

Polis soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme Ahmet Saldam, Genco Ecer ve Zamig Zeynalov’un 20 bin TL nakit yatırmasına, her biri için 200’er bin TL kefalet senedi imzalanmasına, zanlı Emre Doyan için ise bir kişinin 200 bin TL kefalet imza etmesine karar verdi.