Asıl niyetleri başka

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Türk gemi kaptanlarını keyfi olarak tutuklamayı sürdürdüğünü söyledi. Özersay, “Güney Türk gemi kaptanlarını tutuklayarak, Kıbrıs Türk ekonomisini baltalamaya ve KKTC’nin dünya ile kuracağı ilişkilerde kendi ayakları üzerinde durmasını engellemeye çalışıyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türk gemi kaptanlarını tutuklamasına ilişkin TRT Haber’e değerlendirmelerde bulundu.

Özersay, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türk gemi kaptanlarını tutuklayarak, Kıbrıs Türk ekonomisini baltalamaya ve KKTC’nin dünya ile kuracağı ilişkilerde kendi ayakları üzerinde durmasını engellemeye çalışıyor” dedi.

Özersay, kısa sürece öncesine kadar Rum tarafının KKTC limanlarına uğrayan ve buradan Güney Kıbrıs limanlarına giden gemi kaptanlarını tutuklama ve benzeri hareketlerle yıldırmaya çalıştığını söyledi.

Rahat durmuyorlar

Özersay, Rumların KKTC’ye uğrayan gemilerin daha sonra başka ülkelere gittiğinde ceza almaları yönünde girişimde bulunduklarını ve KKTC’ye gelen gemilerin sigorta kapsamı dışında kaldığı yönünde bir takım bildirileri yayınlatma yönünde girişimlerde bulunduğunun da altını çizdi.

Özersay, AB Komisyonu’nun KKTC limanlarının deniz ticaretine açık olduğunu açıkladığını ancak Rum tarafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını da KKTC aleyhine dünyaya lanse etmeye çalıştığını vurguladı.

Özersay, Rum tarafının KKTC’deki limanları kendine göre yasaklı veya kapalı liman ilan ettiğini, sonra da AB ve BM’ye göre de bunları kapalı liman gibi göstermeye çalıştığını söyledi.

AB Komisyonu’nun geçmişte KKTC limanlarının uluslararası deniz trafiğine kapalı olmadığını açıkça yazılı bir şekilde ifade ettiğini hatırlatan Özersay, geçen yıl bakanlık olarak yaptıkları yazışmaların sonunda, AB Komisyonu’nun bir kez daha KKTC limanlarını uluslararası deniz trafiğine açık limanlar olduğunu duyurduğunu hatırlattı.