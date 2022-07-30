Rakamlar kesinleşti

Bakanlar Kurulu, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak Asgari Ücreti, önceki günkü Resmi Gazete’de ilan etti.

Buna göre, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 7 Temmuz’da yaptığı toplantıda aldığı ve yapılan itirazlar neticesinde 27 Temmuz’da yeniden değerlendirilerek, karara bağlanan asgari ücret, 1 Temmuz’dan itibaren brüt aylık 9 bin 885 TL; haftalık 2 bin 281.15 TL; günlük 456.23 TL ve saatlik 57.02 TL olarak uygulanacak.

Asgari ücrete yapılan itirazların değerlendirilmesi için yapılan toplantıda itirazların reddedilmesi üzerine işçi tarafı masayı terk etmiş ve asgari ücret devlet ve işveren taraflarının oyları ile kabul edilmişti.

En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyordu.

Sosyal ve Cemile yardımlara artış

Öte yandan Bakanlar Kurulu, sosyal yardım miktarları ile Cemile yardımlarına artış yapılmasına karar verdi. Kararlar, önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tüketici Fiyatları Endeksi doğrultusunda 2022 yılı sonuna kadar sosyal yardım miktarlarına bir kereye mahsus olmak üzere yüzde 50 oranında artış verilecek.

Cemile yardımlarında ise, maaşı 1.000 TL - 2.000 TL arasında olanlara yüzde 100; 2.000 TL - 3.000 TL arasında olanlara yüzde 75 ve 3.000 TL üzeri olanlara yüzde 50 oranında artış yapılacak. Cemile yardımları ödenek kaleminden maaş çeken toplam 6 kişi bulurken, söz konusu maaş artışları 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.