Oygar: Şu an vaka yok

Anıl IŞIK

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, şu ana kadar ülkede şüpheli ya da kesin tanı alan herhangi bir maymun çiçeği vakası olmadığını açıkladı.

Oygar, maymun çiçeği aşılarının tedarik edilmesiyle ilgili gerekli girişimlerde bulunduklarını belirterek, hem Türkiye’den hem de AB’den aşı talebinde bulunduklarını açıkladı.

Oygar ayrıca, Sağlık Bakanlığının, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) “küresel acil durum” ilan ettiği “maymun çiçeği salgını” ile ilgili hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde bir rehber hazırladığını da açıkladı.

Oygar, maymun çiçeği salgınının “küresel acil durum” olarak ilan etmesinin ardından KKTC’de alınan önlemlere ilişkin Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Oygar, “Şu ana kadar ülkede tespit edilen şüpheli ve kesin tanı alan maymun çiçeği vakası yoktur” diyerek, maymun çiçeği salgını konusunda hem iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi hem Avrupa Birliği (AB) uzmanları hem de Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişim içerisinde olduklarını söyledi.

Oygar ayrıca, maymun çiçeği vaka bildirimi için gerekli forumların hazırlandığını da söyledi.

Rehber sitede yayımlandı

Bakanlık tarafından hem Türkçe hem de İngilizce dillerinde hazırlanan “Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi” bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlandı.

Rehber, maymun çiçeği hastalığı hakkında genel bilgi, bulaşma yolu, belirti ve bulgular, vaka tanımı, tanı, tedavi ve maymun çiçeği aşısı konularında bilgiler içeriyor.

“Maymun Çiçeği Virüsü Rehberi”ne Sağlık Bakanlığının resmi web sitesinden (https://saglik.gov.ct.tr/Portals/9/Maymun_Cicegi_Monkeypox_Virusu_Hastaligi_Rehber.pdf) ulaşılabiliniyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022, 11:22