Kurşunlayan tekneyle kaçtı

Suna ERDEN

Girne’de telefon mağazasından 12 bin 500 dolar değerinde 10 adet son model cep telefonu seçen, siparişleri getiren Baran Açıkgöz’ü kurşunlayarak soygun yapan Mehmet Karaöz yasa dışı yollardan ülkeden kaçtı. Zanlının Girne kıyılarından tekneyle kaçtığı bilgisi elde edildi.

Zanlının ülkeden kaçmasına yardım eden Yusuf Zeybek, İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut tutuklandı.

Soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Barut, Zeybek ve Özdemir’in yanı sıra olayın hemen ardından suçla bağlantılı görülerek tutuklanan Nichita Ghincul ile Durdy Hojanepesov dün mahkemeye çıkarıldı.

Daha önce ‘suçu örten’ suçlamasıyla tutuklanan Shervindohkt Khogar ise mahkemeye çıkarılmadan aleyhine dava okunarak serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten polis, duruşmada zanlıların olaydaki rollerini aktardı.

Durdy Gazimağusa’ya götürdü

Polis memuru, Mehmet Karaöz isimli şahsın 26 Temmuz 2022 tarihinde Girne’de silahlı soygun suçu işlediğini, akabinde Durdy Hojanepesov’un yardımıyla Gazimağusa’ya kaçtığını söyledi.

Polis, Karaöz’ün Gazimağusa’da Yusuf Zeybek ile buluştuğunu, ülkeden kaçmak için yardım istediğini açıkladı.

Polis memuru, Zeybek’in Karaöz’ü yanına alarak Girne’ye geldiğini, İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut ile buluştuklarını belirtti.

Polis, Zeybek, Barut ve Özdemir’in bir olup Karaöz’ün yasa dışı yollardan ülkeden çıkış yapmasını sağladıklarını belirtti.

Çalıntı telefonu aldı

Polis memuru, zanlılardan Nichita Ghincul’un ise çalıntı olduğunu bilmesine rağmen borcuna karşılık Karaöz’den 25 bin lira değerinde bir adet iPhone Pro 13 marka cep telefonu aldığını açıkladı.

Polis, zanlı Nichita Ghincul’un aleyhine hırsızlık mal kabulü suçu getirildiğini ifade etti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, 5 zanlıdan Durdy Hojanepesov ve Nichita Ghincul’un soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını, Barut, Zeybek ve Özdemir’in ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, Durdy Hojanepesov ve Nichita Ghincul’un 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve her biri için bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Barut, Zeybek ve Özdemir’in ise 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022, 10:26