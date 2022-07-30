Topaloğlu: Bedel ödemeye hazırız

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 1 Ağustosların huzur ve güven içinde kutlaması için üzerlerine düşen görevi her zaman yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini kaydederek, “20 Temmuzlar, 1 Ağustoslar ve 15 Kasımlar çok yaşasın” dedi.

Töre, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nu kabul etti.

Kabulde GKK Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı ve Polis Genel Müdür Vekili Hüseyin Sağıroğlu, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı Üyesi Hasan Küçük ile Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Talip Atalay, Serhat Akpınar ve Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Topaloğlu: Önemli ve müstesna bir gün

Cumhuriyet Meclisi'nden verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’ndaki kabulde konuşan Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 1 Ağustos’un Kıbrıs Türk tarihi için çok önemli ve müstesna bir gün olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs’ın fethinin önemine değinen Topaloğlu, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşu öncesi ve sonrasında da adadaki Türk varlığının korunması adına şehitler verildiğini söyledi.

TMT’nin, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı sonrası yerini Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına devrettiğini anımsatan Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetlerinin o günden bugüne Derinya’dan Karpaz’a, Karpaz’dan Erenköy’e kadar olan tüm bölgede ve tüm ülke sathında huzur ve güvenliği sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

Topaloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın halkın özgürlüğüne devam etmesi için tüm bedelleri ödemeye hazır olduğuna işaret etti.

Töre: Dava bitmedi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında üç bayramı bir arada yaşamanın mutluluğunu hissettiklerini söyledi.

Adanın Türkler tarafından fethedilmesinden başlayarak bugünlere kadar gelinen süreçte verilen mücadeleyi anlatan Töre, bugün gelinen noktada davanın bitmediğini söyledi.

Rumların ENOSİS ideallerinin devam ettiğini anımsatan Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve ona bağlı kurumların daha da güçlendirilmesini arzuladıklarını ifade etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyet fazilettir” ifadesini anımsatan Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de kendileri için en büyük fazilet olduğunu dile getirdi.

Topaloğlu’ndan Üstel’e ziyaret

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraklı, GKK Kurmay Başkanı Albay Zafer Koca ve Polis Genel Müdürü 2. Yardımcısı Hüseyin Sağıroğlu ile diğer yetkililer yer aldı.