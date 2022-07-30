‘Telafisi mümkün değil’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücrete hayat pahalılığı altında yapılan artışa sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Özersay, “Gayrimeşru hükümet guduru gitmeye, geri dönülmez, sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam ediyor…” ifadelerini kullandı.

HP lideri Özersay yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

Asgari ücret yüzde 56 yerine yüzde 41 oranında artınca bundan özel sektör çalışanları yanında devletten maaş benzeri katkı alan bazı başka toplum kesimleri de olumsuz etkilendi.

1) Bir işi olmayan ya da çalışamayacak durumda olan engelli bireylere verilen ödenek asgari ücretin belirli bir yüzdeliği (evlilik ve çocuk durumuna göre asgari ücretin yüzde 50’si, yüzde 60’ı gibi) şeklinde hesaplanır. Bu durumda bir asgari ücretin yarısı civarında katkı alan engelli bireylerin aldıkları katkı da hayat pahalılığı oranında yani 56 değil, sadece yüzde 41 oranında artacak. Yüzde 15 oranında bir fark.

2) Yine asgari ücretin belirli oranında hesaplanan öğrenci bursları da hayat pahalılığı oranında değil daha düşük oranda artırılacak.

3) Sosyal yardım alan vatandaşlarımızın devletten aldıkları katkının miktarı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir. Temmuz ayında Bakanlar Kurulu kararıyla 2022 sonuna kadar yüzde 50 oranında artırıldı, gayrimeşru hükümet bunu yaparken TÜFE’ye gönderme yaptı. Oysa kamuda çalışanların maaşları hayat pahalılığı dikkate alınarak önce 2022 başında (Ocak-Haziran için) yüzde 37, daha sonra da yüzde 56 oranında iki kez yani toplamda 2022 yılı için yaklaşık yüzde 94 oranında artırıldı. Yani sosyal yardım olarak verilen ve asgari ücretin çok altında kalan yardım sadece yüzde 50 oranında artırılırken, kamuda maaşlar 2022’de yüzdem 94 oranında artırılıyor. Yüzde 50 nere, yüzde 94 nere. Yüzde 44 oranında bir fark.

Gayrimeşru hükümet guduru gitmeye, geri dönülmez, sonradan telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye devam ediyor.”

