CTP iddialı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi dün akşam yapıldı, başkanlığa tek aday Rıfat Arşehit getirildi.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi’ni dün akşam, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) gerçekleştirdi.

Başkanlığa tek aday olan Rıfat Arşehit getirilirken, yönetim kurulu ise seçimle belirlendi.

Kongreye, Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve çok sayıda üye de katıldı.

Kongre’de konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “CTP var, yağma yok, kimse bu toplumu uçuruma sürükleyemez, kimse bu toplumu dizlerinin üzerine çökertemez” diye konuştu.

Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit de yaptığı konuşmada, yerel yönetim seçimlerinde hedeflerinin Lefkoşa’da beşte beş yapmak olduğuna dikkat çekti ve tek eksik belediye olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de kazanacaklarını vurguladı.

İlçe yönetimine kimler seçildi?

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler sırasıyla şu şekilde:

Tuğberk Kaya, Reyhan Soyseven, Bengiz Eroğlu, Hülya Batunlu, Zeki Topçu, Çağkan Kabataş, Ali Alp Kolozali, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Osman Çetinsoy.

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Cezar Oransel, Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Haluk Mut, Mehmet Çakmak

Erhürman: Halkın gözü kulağı CTP’de

Erhürman kongredeki konuşmasında, CTP’nin kuruluşundan bugüne, Kıbrıs Türk halkının iradesini savunduğunu belirtti.

Erhürman, “CTP, Kıbrıs Türk halkının yönetiminde demokrasiyi savundu. İçinden geçtiğimiz dönemde Kıbrıs Türk halkının iradesi ayaklar altındadır” dedi.

“Ne zaman bu halk kendini tehdit altında hissettiyse, var oluşunu tehlikede gördüyse, gözü de CTP’ye döner, kulağı da CTP’ye döner. Bugün Kıbrıs Türk halkının gözü de kulağı da CTP’dedir” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının var oluşunu sağlayan temel direğin CTP olduğuna vurgu yaptı.

23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimlerinden önce, Kıbrıs Türk halkının, uçurumun kenarında olduğuna vurgu yaptıklarını hatırlatan Tufan Erhürman, söz konusu durumu şimdi herkesin hem beyninde hem de yüreğinde hissettiğini belirtti.

Ufukta 3 seçim var…

Seçilen ilçe yönetimlerinin önünde en az 3 seçim olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biri yerel yönetim, diğeri artık ufukta görülen erken genel seçimlerdir. Üçüncüsü de Cumhurbaşkanlığı seçimleridir. Denenmemişi denemek için, CTP'nin tek başına iktidarı geliyor” diye konuştu.

Arkalarında 52 senelik deneyim olduğuna vurgu yapan Erhürman, önlerinde ise pırıl pırıl gençlerin olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Gençleri göç yollarına düşürenlere, ‘Gençler gitmeyecek, siz gideceksiniz’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı. Geçmiş yönetimde görev alan kişilere teşekkürlerini ileten Erhürman, oluşan yeni yönetime ise başarılar diledi.

Arşehit: Müdahaleler demokrasimizi yaralamaktadır

Arşehit de konuşmasında, “Bölgede önemli bir güç olma hedefinde olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine göbekten bağlı anlayışlar, iktidarlarını koruma adına müdahalelere kucak açmakta ve müdahaleler de demokrasimizi büyük ölçüde yaralamaktadır” dedi.

Arşehit, hep birlikte Lefkoşa’daki 5’te 5 hedefine ulaşacaklarını ifade etti.

Arşehit sözlerine şu şekilde devam etti:

“Partimizin önünde duran diğer bir hedef ve görev, olası erken genel seçimlerde partiyi tek başına iktidara taşımak olmalıdır. Bu ulaşılamayacak bir hedef değildir. Partimizi bugüne kadar denenmemiş tek alternatif olan CTP’nin tek başına iktidarına taşıyabiliriz. Yeter ki biz inanalım. Dün olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz örgütlülüğümüz ve dayanışmamız olacaktır. Birlik, mücadele, dayanışma diyoruz. Yaşasın CTP. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.”

