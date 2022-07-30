Birinin hayatı tehlikede

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Karakol Mahallesinde geçtiğimiz pazar günü meydana gelen satırlı-bıçaklı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geniş çaplı araştırma yapan polis, yakalanan zanlılardan Muzaonyedi Chukbite Ezevma’nın, olay öncesi baskın yaptıkları apartman dairesinin dış cephesinin fotoğraflarını çekip, video görüntüsünü aldığı belirlendi. Saldırının organize bir şekilde gerçekleştirdiğine dair bulgulara ulaştıklarını bildiren polis, mesele ile ilgili aramakta olan yaklaşık 20 civarında zanlının olduğunu açıkladı. Mesele kapsamında şu anda tutuklu bulunan zanlılar Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel, Chionedu Chiboy Ojeji , Muzaonyedi Chukbite Ezevma ve Victor Chinedu Chukwuemeka dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Amobi’nin damarı kesildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlıların, 24 Temmuz 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, hesaplarına yatırılan 6 bin dolar parayı, kendilerine aktarmadıkları gerekçesi ile Karakol bölgesinde Cafer 3 isimli apartman dairesini baktıklarını söyledi. Polis memuru, zanlıların kesici aletlerle giderek, apartman dairesinde kalan 4 kişiye saldırdıklarını; Debeluchukwu Amobi’nin boynunda 15 santimlik kesi oluşturarak öldürmeye teşebbüs ettiklerini açıkladı. Polis olayda yaralanan Dankgok Amobi’nin de kolunda meydana gelen arter kesisi nedeniyle ağır yaralandığını ve hayati tehlikesinin olduğunu açıkladı.

Daire kan gölüne döndü

Polis, olay yerinde bol miktarda kan olduğunu ve DNA tespiti için örnekler alındığını, ayrıca olay yerinde kanlı satır bulunduğunu belirtti. Polis, 25 Temmuz’da zanlılardan, Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel, Chionedu Chiboy Ojeji ve Victor Chinedu Chukwuemeka’nın Girne’de, Muzaonyedi Chukbite Ezevma’nın ise Gazimağusa’da tespit edildiğini bildirdi. Zanlılardan Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel’in ifade verdiğini; Chionedu Chiboy Ojeji ve aranmakta olan 4 kişiyle Girne’den, Mağusa’ya taksi ile gittiklerini anlattığını açıkladı. Polis, Samtochukwu Chinedip Precious Emanuel ile Victor Chinedu Chukwuemeka’nın birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir bıçak ile yarım gram hintkeneviri uyuşturucu madde bulduklarını aktardı.

5 kişinin kimliği belirlendi

Mesele kapsamında 15 ifade temin ettiklerini ve alınacak olan birçok ifadenin bulunduğunu belirten polis, aranan 20’ye yakın kişiden 5’inin kimlik tespitinin yapıldığını, ancak adreslerine yapılan baskında bulunamadıklarını ifade etti. Polis, lakap bazında belirlenen şahısların kimliklerini belirlemeye çalıştıklarını, ayrıca aranmakta olan şahısların bulunması için aramaların sürdüğünü aktardı. Zanlı Muzaonyedi Chukbite Ezevma’nın cep telefonunda yapılan incelemede, olaydan önce saldırının gerçekleştirildiği apartman dairesinin fotoğraf ve video görüntülerini kaydettiğinin belirlendiğini de bildiren polis, saldırının planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirten polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.