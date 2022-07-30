Polis paranın  izini sürüyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’a yüklü miktarda döviz cinsinden para getirip, Ercan’da gümrüğe beyan ettikten kısa bir süre sonra gizlice ülkeden çıkardığı iddia edilen Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ülkeye soktuğu paraları yatırım amaçlı getirdiğini beyan ettiği ancak daha sonra ülkeden gizlice çıkardığı açıklandı. KKTC' ye getirildikten sonra izi kaybettirilmeye çalışılan paranın suç geliri olabileceği belirtildi.

Zanlının ülkeye getirdiği paraların kaynağı ile ilgili yeterli izahat veremediği de belirtildi. Zanlının ülkeye getirdiği ve gizlice çıkardığı 600 bin Euro paranın izinin sürüldüğü açıklandı.

Kaynak araştırılıyor

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli polis memuru Sami Güneş, 19 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'dan KKTC’ye gelen zanlının saat 18.30 sıralarında Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Polis, Yusuf Kenan Tüfekçiyaşar'ın yanında getirdiği 500 bin euro parayı Ercan Gümrük Şubesine bildirdiğini, beyan ederken ise yatırım amaçlı olduğunu söylediğini aktardı.

Güneş, yapılan incelemede zanlının 24 Mart 2022 tarihinde de ülkeye 600 bin Euro getirdiğini ve yine yatırım amaçlı olduğuna dair beyan verdiğini açıkladı.

Polis 600 bin Euro ile ilgili izahat istenmesi üzerine zanlının Girne' den bir arkadaşı adına mülk aldığını, daha sonra ise sattığını söylediğini aktardı.

Güneş, yapılan bu izahatın şüpheli görüldüğünü, ayrıca tasarrufundaki para ile ilgili izahat istenmesine müteakip, Girne' den mülk ve taksi T izni almak için getirdiğini söylediğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının daha önce ülkeye getirdiği 600 bin Euro parayı 25 Mart 2022 tarihinde beyan etmeden KKTC' den nakit olarak beraberinde çıkardığını belirlediklerini açıkladı. Polis, bu tespit üzerine zanlı hakkında Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket suçlaması ile bir soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ülkeye getirdiği paraların kaynağı ile ilgili yeterli izahat veremediğini de söyledi.

Suç geliri şüphesi

Polis memuru Sami Güneş KKTC' ye getirildikten sonra izi kaybettirilmeye çalışılan paranın suç geliri olabileceğini, bu yönde de soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.