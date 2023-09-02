Rapor şeffafça açıklandı

Merkez Bankası, 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nu yayımladı.

KKTC Merkez Bankası’nın yönetim anlayışının en temel unsurlarından biri olan şeffaflık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan rapor, Banka’nın web sitesi (//www.mb.gov.ct.tr) üzerinden yayımlandı.

KKTC Merkez Bankası’nın 2022 yılında bir milyar 184 milyon TL kâr ettiği açıklanan raporda, aktif toplamının ise 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artarak, 53.022,3 milyon TL’ye yükseldiği ifade edildi.

Raporda neler var?

Rapor şöyle:

“KKTC Merkez Bankası düzenleme ve denetim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Banka, KKTC bankacılık sektörüne ilişkin mevzuatın uluslararası standartlara yakınlaşması, politika araçlarının ülkemizin ekonomik gelişimine yardımcı olacak biçimde kullanılması ve mevduat sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması yönündeki çalışmalarına 2022 yılında da devam etmiştir. Bu çerçevede 2022 yılı içinde, Bankacılık Yasası, Uluslararası Bankacılık Birimleri Yasası, Tüketici Kredileri Yasası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasa’nın Banka’ya verdiği yetkilere dayanarak 5 adet değişiklik tebliği düzenlenip yürürlüğe konulmuştur.

KKTC Merkez Bankası denetim elemanlarınca yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen aykırılıkların giderilmesi hususunda kuruluşlar uyarılmış, 3 banka ve 1 UBB’ye idari para cezası uygulanmıştır.

Kredi Faiz Destek Fonu ve Kredi Garanti Fonu garantili kredi programlarına destek verilmeye devam edilmiştir.

118 personel görev yapıyor

KKTC Merkez Bankası’nda 2022 sonu itibarıyla 118 personel görev yapmaktadır.

Banka personelinin yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerin gerektirdiği asıl ve sürekli görevleri yerine getirecek kadro sayısı, KKTC Merkez Bankası Teşkilat Yasası ile 205 olarak belirlenmiştir. 2022 yılı faaliyet dönemi sonu itibarıyla, kadrolu statüde görev yapan personel sayımız 117’dir. Bu sayıya Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam yasası çerçevesinde istihdam edilen 1 personelimiz ilave edildiğinde, Banka toplam personel sayısı 118 kişiye ulaşmaktadır. 2022 yılında gerçekleştirilen yurt dışı eğitim programlarına çevrimiçi olarak 92 kişi ve yüz yüze olarak 1 kişi olmak üzere toplam 93 personelimiz iştirak etmiştir.

KKTC Merkez Bankası 2022 yılında bir milyar 184 milyon TL kâr etmiştir. KKTC Merkez Bankası bilançosu aktif toplamı 2022 yılında önceki yıl sonuna göre yüzde 81,3 artmış ve yıl sonu itibarıyla 53.022,3 milyon TL’ye yükselmiştir. 2022 yılında, öz kaynaklar toplamı 2.348,1 milyon TL’ye, yasal karşılıklar 7.989,8 milyon TL’ye, bankalararası para piyasası işlemleri ise 24.059,7 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2021 yılında 506,5 milyon TL olan Merkez Bankası kârı, 2022 yılında 1.184,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir”.