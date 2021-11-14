Reçete hazır

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Hasan Taçoy katıldığı bir programda, bütçe açığının kapatılması için tasarruf yanında gelir artırıcı çalışması gerektiğini vurguladı.

Taçoy, gelir artırıcı kalemlerde af çıkarmak ve geriye dönük yapılacak tahsilatların dışında gelirlerin nereden artırılacağı yönünde bazı önerileri olacağını kaydetti.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Hasan Taçoy, 2022 bütçesinin görüşülmesine ilişkin izleyecekleri yolu anlattı.



Taçoy, bütçe üzerindeki komite görüşmelerinin üç gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğünü ve bunun mutlaka gerçekleşmesi için çalışacaklarını söyledi.Sabah saatlerinde başlayacak komite toplantılarının ucu açık süreceğini anlatan Taçoy, öncelikle küçük bütçeleri ele almaya başlayacaklarını söyledi.Salı günü başlayacak bütçe maratonunu perşembe günü mutlaka tamamlayacaklarının altını çizen Taçoy, “son gün, çalışmalar ne saat biterse tamamlanmış olacak” dedi.Taçoy, 2022 bütçesinde askeri harcamaların artırıldığı yönündeki bazı eleştirilerin de hatırlatılması üzerine, “Askeri harcamaları lütfen kimse eleştirmesin. Kesinlikle tartışma kaldırmayacak bir mevzudur. O nedenle ben o konuya dokunmam ve dokundurtmam da” ifadelerini kullandı.