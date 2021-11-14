Resmen görevde

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için dün saat 10.50’de Önder Sennaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanıldı. 3 milletvekili oylamaya katılmadı. Muhalefet partilerinden CTP, HP ve TDP milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güvenoyu verenlerin sayısı, ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güvenoyu aldı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığında 5 Kasım'da kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi 6 Kasım Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Programla ilgili görüşmeler ise perşembe günü yapılmıştı.

Toplantının sunuşlar bölümünde, Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun 2022 Mali yılı Bütçe Yasa Tasarısının görüşülmesiyle ilgili takvim onaya sunuldu.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 16-18 Kasım tarihlerinde görüşülmesini içeren program oy birliğiyle kabul edildi.

Ekonomi Maliye ve bütçe Komitesi Başkanlığına Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy’un;

İdari Kamu ve Sağlık Komitesi Başkanlığına UBP Milletvekili Menteş Gündüz’ün oybirliğiyle seçildiği Genel Kurul’un bilgisine getirildi.

Daha sonra açık oylamayla güven oylaması yapıldı. Oylamada, 27 kabul, 19 ret oyu kullanıldı; 3 vekil oylamaya katılmadı.

Sucuoğlu: Seçime kadar verimli çalışacağız

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetinin güvenoyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi ve seçime kadar hükümetin verimli şekilde çalışacağını söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nun toplantısında ayrıca komitelerden oy birliğiyle geçen ve gruplar arası mutabakatla gündeme alınan 5 de tasarı veya öneri görüşüldü.



Görüşülen tasarı veya öneriler şöyle:“Orman (Değişiklik) Yasa Önerisi; Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı; Emeklilik (Değişiklik No:2) Yasa Önerisi; Vasiyetnameler ve Veraset (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Evlilik Dışında Doğan Çocuklar Yasa Önerisi.”Konuşmaların ardından yasa önerilerie kabul edildi ve Meclis Genel Kurulu çalışmalarını tamamladı.Danışma Kurulu kararı gereği, pazartesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı olması ve Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri de komitede bütçe görüşmeleri yapılacağı için Meclis’in bir sonraki birleşimi 22 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

2022 yılı bütçesi 12 milyar 700 milyon TL

Bakanlar Kurulu’nun 12 milyar 700 milyon TL olarak onayladığı KKTC’nin 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nde 16-18 Kasım tarihlerinde görüşülecek.

Bu yıl üç gün komitede, üç gün de genel kurulda görüşülecek tasarıyla ilgili komite toplantılarına 16 Kasım Salı günü 09.30’da başlanacak.

Görüşmelerin ilk gününde Komite Başkanı Hasan Taçoy, bütçe raporunu okuyacak ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşması ile başlanacak.

Tasarının bütünü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasıyla, tasarının madde madde görüşülmesine geçilecek.

2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 22-23-24 Kasım’da da Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Bakanlar Kurulu’nun 9 Kasım’da yaptığı toplantıda bütçeyi onaylayarak Meclis’e sevk etme kararı almıştı.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçen yılki bütçeye göre, 2022 yıl bütçesinin yaklaşık yüzde 21 büyüme ile Meclis’e gönderildiğini açıklamıştı.