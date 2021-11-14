Gidişat iyi değil

Ömer KADİROĞLU
Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), dün, başkent Lefkoşa’da “Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla yürüyüş ve miting yaptı.
Bu Memleket Bizim Platformu’nun çağrısıyla, saat 14.30’da eski Peyak önünde toplanan eylemciler, ellerinde “Yurdumuza Sahip Çıkıyoruz”, “Göç etmek istemiyoruz”, “Özelleştirmeye Hayır”, “Ne Ayrılık Ne İlhak, Birleşik Federal Kıbrıs”, İrade Halktır, Sarayda Değil” yazan pankartlar ve “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Bu Memleket Bizim” sloganları ile İnönü Meydanı’nda yürüdü.
Bengihan, “Yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelemize yeni bir ivme kazandırmak adına bugün burada yaktığımız kıvılcım büyük bir ateşin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.
İnönü Meydanı’ndaki miting, Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle tamamlandı.