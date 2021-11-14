Gidişat iyi değil

Ömer KADİROĞLU

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP), dün, başkent Lefkoşa’da “Yurduma Sahip Çıkıyorum” sloganıyla yürüyüş ve miting yaptı.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun çağrısıyla, saat 14.30’da eski Peyak önünde toplanan eylemciler, ellerinde “Yurdumuza Sahip Çıkıyoruz”, “Göç etmek istemiyoruz”, “Özelleştirmeye Hayır”, “Ne Ayrılık Ne İlhak, Birleşik Federal Kıbrıs”, İrade Halktır, Sarayda Değil” yazan pankartlar ve “Kıbrıs’ta Barış Engellenemez” ve “Bu Memleket Bizim” sloganları ile İnönü Meydanı’nda yürüdü.



Platformu oluşturan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katıldığı İnönü Meydanı’ndaki mitingde Platform adına konuşma yapan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, “Kıbrıslı Türkler olarak kendi kendimizi yönetmek ve bu topraklarda var olmak istiyoruz… İrademize sahip çıkmak, insanca yaşamak, eşitlik, yok olmamak, zamlara, partizanca istihdamlara dur demek, geleceğimiz, göç etmemek, yurdumuza sahip çıkmak için buradayız” diyerek eylemcilere seslendi.Bengihan, “Yıllardır sürdürdüğümüz varoluş mücadelemize yeni bir ivme kazandırmak adına bugün burada yaktığımız kıvılcım büyük bir ateşin başlangıcı olacaktır” diye konuştu.İnönü Meydanı’ndaki miting, Sol Anahtarı’nın müzik dinletisiyle tamamlandı.