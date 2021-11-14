İhmal suçlaması

Güney Kıbrıs’ta, amaçları İtalya’ya gitmek olan ancak denizdeki olumsuz hava koşullarından dolayı geçtiğimiz günlerde Aşağı Baf Limanı’na giden mültecileri taşıyan teknenin, Perşembe akşamı mülteciler tarafından limandan kaçırılması nedeniyle 12 polis memurunun açığa alındığı haber verildi.

Güney Kıbrıs Polis Genel Müdürü’nün kararıyla 12 polis memurunun açığa alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, polis memurlarının, teknenin limandan kaçmasının zamanında önlenememesine yol açan hatalar veya ihmallerden sorumlu tutulduklarını belirtti.

Baf Polis Karakolundan 11, Liman Polisinden de bir kişinin açığa alındığını yazan gazete, içerisinde 61 Suriyeli ve Lübnanlı mültecinin bulunduğu teknenin halatının nasıl çözüldüğü ve teknenin nasıl serbest bırakıldığı konusunda soru işaretleri bulunduğuna dikkat çekti.

Herkesin söz konusu halatların ne kadar sert olduğunu bildiğini, dolayısıyla mültecilerin yanında bıçak olduğunun düşünüldüğünü kaydeden gazete, bunun, Rum Yönetimi topraklarına yasa dışı şekilde giriş yapan yabancı uyruklularla ilgili soruşturma altındaki bir dava açısından kabul edilemez olduğuna işaret etti.



Öte yandan disiplin ve görev aşamasında dün yaşanan gelişmelerden önce, konunun Güney Kıbrıs açısından kapanmış göründüğünü belirten gazete, limandan ayrılan teknenin Perşembe gecesi Baf’ın sekiz deniz mili açığında tespit edildiğini ancak mültecilerin Güney Kıbrıs’a dönmek konusunda ikna olmamış göründüklerini belirtti.Mültecilerin İtalya’ya doğru devam edeceklerini söylediklerini ve Rum makamlarının önerdiği hiçbir çözümü kabul etmediğini yazan gazete, bunun üzerine Liman Polisinin mültecilere yiyecek ve giyecek ikmali yaparak “Kıbrıs karasularından” çıkana kadar tekneyi takip ettiğini ekledi.

Siyasi sığınma başvuruları

Öte yandan Alithia gazetesinin manşetinde yer alan bir habere göre ise, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris dün yaptığı açıklamada, siyasi sığınma başvuruları konusunda sıfır noktasına geri döndüklerini çünkü bu yılın başında incelenmeyi bekleyen 18 bin siyasi sığınma başvurusu olduğunu, bunların 9 bininin incelendiğini ancak bu süre zarfında 11 bin başvuru daha yapıldığını vurguladı.

Yaklaşık olarak 12 bin mülteciye uluslararası koruma statüsü verildiğini ve bu kişilerin artık daimi olarak Rum Yönetimi topraklarında kaldıklarını da ifade eden Nuris, yalnızca 2021 yılı içerisinde 8 bin 500 başvurunun ise reddedildiğini belirtti.

Dolayısıyla şu an neredeyse aynı noktada bulunduklarına işaret eden Nuris, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanına gönderdiği mektupta, Rum kesiminin içerisinde bulunduğu kritik durumu anlatarak, başvuru sahiplerinin başka ülkelere yerleştirilmesi aynı zamanda ara bölgenin gözetimine ilişkin teknik yardımda bulunulmasını istediğini ifade etti.