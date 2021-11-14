Lefkoşa ilk sırada

Ülkede son 24 saatte yapılan 19 bin 182 test sonucunda, 141'i yerel, 197 pozitif vakaya rastlandı, 99 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, pozitif vakalardan 2’si yurt dışından gelirken, 54 vaka gözetim altındaki temaslılardan çıktı.

Yerel vakalardan 61’i Lefkoşa, 36’sı Girne, 33’ü Gazimağusa, 3’ü Güzelyurt ve 8’i de İskele bölgesinden…

KKTC’de bugüne kadar yapılan test sayısı 3 milyon 754 bin 1’e, vaka sayısı da 24 bin 347’ye yükseldi.

İyileşip taburcu edilenlerin sayısı 22 bin 767’ye çıktı.

Halen tedavisi devam eden 1586 hastadan 58’i Pandemi Merkezi’nde, 1520’si merkezi karantinada bulunuyor. Yoğun bakımda ise 8 hasta var.



KKTC’de bugüne kadar salgında 93 kişi yaşamını kaybetti.Ülke genelinde dün 1061 aşı yapıldı.Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saatte 403 kişiye daha bileklik takıldı ve 434 bilekliğin takibi sonlandırıldı.Güvende Kal Genel tabloya göre toplam bileklik sayısı 6 bin 248, takibi sonlandırılan bileklik sayısı da 80 bin 976 oldu.

Güney Kıbrıs’ta 218 vaka

Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saat içinde yapılan 48 bin 428 test sonucunda 218 yeni Covid-19 vakası tespit edildi; yeni can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısının 127 bin 478'e ulaştığı Güney Kıbrıs'ta, hayatını kaybedenlerin sayısı 588'de kalırken, tedavisi süren 82 hastanın 32'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.