Daha da güçlenecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lions Kulüpleri tarafından düzenlenen KKTC’nin 38. kuruluş yılı resepsiyonuna katıldı.

Konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Lions Kulüpleri Konfederasyonu’nun KKTC’ye olan yakın alaka ve sevgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülkenin daha da yakınlaşmasına yönelik yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti, bu çalışmaların daha da artacağına inanç belirtti.



Kıbrıs Türkü’nün yıllardır yürüttüğü milli mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen devletinden asla vazgeçmeyeceğini ifade etti.Federasyonun, Kıbrıs Türkü için barındırdığı tehlikelere dikkat çeken ve federal çözümün Kıbrıs Türkü’nün, Türkiye ile bağlarını koparacak büyük bir oyunun parçası olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı bir çözümün kabul edilebileceğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, ortaya konan bu yeni siyasetten geri adım atılmayacağının altını çizdi. Tatar, “Anavatanla aramızdaki bağ asla kopartılamayacak” dedi.