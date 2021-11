Haklar korunacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Oramiral Özbal’a Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk eşlik etti.

Oramiral Özbal, kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanı Tatar’a iletilmek üzere gönderdiği mektubu Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti. Cumhurbaşkanı Tatar da, Bakan Hulusi Akar’a iletmek üzere Özbal’a bir mektup verdi.

Mektup teatisinin ardından karşılıklı olarak hediyeler takdim edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile Oramiral Özbal görüşme öncesine basına açıklama yaptı.

Oramiral Özbal, Türk halkının; Kuzey Kıbrıs Türk halkının başlattığı mücadelede her zaman yanında olduğunu ve bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğini söyledi.



Son dönemde özellikle Doğu Akdeniz’de meydana gelen “bir takım oldubittilere” ve “Rum tarafının girişimlerine hiçbir zaman müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini” vurgulayan Oramiral Özbal, şöyle konuştu:“Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin bu denizlerde uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve menfaatlerini her zaman, sonuna kadar koruyacağız. Bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Burada muktediriz. Halen devam ediyor, bazı girişimler var... Bunlara karşı da her türlü tedbirimizi aldık. Her türlü mücadeleyi de yapmaya hazırız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dediğim gibi, biz her zaman, Kuzey Kıbrıs Türk halkının her konuda, her zaman yanında olduk, bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz.”

Tatar: İki devlet temelinde anlaşma

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da konuşmasında, Kıbrıs Türk halkı adına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk ordusuna ve Mehmetçiğe teşekkürlerini sundu.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın “egemenlik esastır” sözünü anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Eğer egemenliğiniz yoksa, sizi yok ederler ve götürürler, altınızdaki toprağı da alırlar, her türlü vatan sevginizi ve varoluşunuzu da bir noktada sona erdirirler. Dolayısıyla, bizim şu anda yürütmekte olduğumuz siyaset; Kıbrıs’ta bir anlaşma olacak bu egemen eşitliğe, dayalı yan yana yaşayan iki devlet temelinde olması lazımdır. Aksi takdirde bizi, federasyon çatısı altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortadan kalkacak, şu anda Rum Cumhuriyeti haline dönüşmüş olan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, bir anayasal değişiklikle, Kıbrıslı Türkler oraya bir yama olacak.”

Özbal’dan Sennaroğlu ve Sucuoğlu’na ziyaret

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Faiz Sucuoğlu KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları için ülkeye gelen Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı ayrı ayrı kabul etti.