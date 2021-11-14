KKTC 38 yaşında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 38’inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, bugün saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü törenlerinde Türkiye Cumhuriyeti’ni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay temsil edecek. Oktay, törenler yanında etkinlik ve açılışlara da katılacak.

İlk tören, bugün saat 15.00’te Kıbrıs Türk halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yapılacak. Ardından saat 15.30’da Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarında tören düzenlenecek. Her iki törende de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sunacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Törenler, Cumhurbaşkanı’nın Anıt Özel Defteri’ni imzalanmasıyla tamamlanacak.

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl yapılacak tören ve etkinliklerde de, KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857- 2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 15 Kasım Pazartesi günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığında, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek.

Lefkoşa’daki törenler

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören, yarın saat 09.30’da, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmigeçit töreni ise saat 10.00’da başlayacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise saat 08.00’da başlayacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği, bugün saat 15.30’da Girne Atatürk Meydanında, Pazartesi günü saat 15.30’da ise Kapalı Maraş Belediye Çay Bahçesinde konserler verecek.

Solo Türk gösterisi 15.30’da

Türk Hava Silahlı Kuvvetlerine bağlı gösteri ekibi Solo Türk, 15 Kasım Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla, yarın 15.30’da Girne Atatürk Anıtı’nın üzerinde gösteri yapacak.

İlçelerdeki törenler

Gazimağusa’daki tören saat 13.30’da Zafer Anıtı’nda düzenlenecek. Girne’de 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, pazartesi günü, Girne Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. İskele’de, 15 Kasım töreni, saat 09.00’da, Ecevit Meydanında düzenlenecek. 15 Kasım dolayısıyla Güzelyurt’ta ilk tören saat 10.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek. Lefke’deki tören ise Lefke Atatürk Anıtı önünde başlayacak. 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Geçitkale ve Akdoğan’da da Atatürk Anıtlarında çelenk sunma törenleri yapılacak. Her iki tören de saat 09.00’da başlayacak.