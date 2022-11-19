Reform niteliğinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İhracat Genelgesi ile yapılan değişiklikle Türkiye -KKTC arasında yapılan ticaret artık döviz değil, Türk lirası üzerinden yapılabilecek.

İhracat genelgesinde yapılan düzenleme ile 05 Aralık 2022 tarihinden itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, Gümrük Beyannamesi’nin Türk lirası olarak düzenlenmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunlu olacak.

Ancak genelgede, 05 Aralık 2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmadığı kaydedildi.

Türk lirası ile ihracat

(1) Peşin bedel ve alıcı firma prefinansmanı dışında ihracat bedelinin Türk lirası olarak kabulü için satış sözleşmesi, akreditif mektubu veya banka garanti mektubunda bedelin Türk lirası olarak tahsil edileceğinin beyan edilmiş olması veya alıcıya gönderilecek faturanın Türk lirası olarak düzenlenmiş ya da GB’nin 22’nci hanesinde Türk Lirası olarak beyan edilmiş olması gerekir.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracatta, GB’nin 22’nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022 tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan tahsilatlar için bu şart aranmaz.

(3)Türk lirası olarak tahsil edileceği beyan edilen ihracat bedelinin kısmen veya tamamen döviz olarak kabulü halinde GB'nin 22’nci hanesinde kayıtlı Türk lirası tutar; GB'nin düzenlendiği tarih ile bedelin bankaya getirildiği tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurlarından lehe olanı esas alınarak kabul edilecek döviz cinsine çevrilir.

