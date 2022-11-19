Tüm dünyaya mesaj verildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) TDT'ye gözlemci üye kabul edilmesinin Türk devletlerini daha da yakınlaştırmak için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Semerkant'taki zirvede bu, tüm dünya için çok önemli bir mesaj oldu" dedi.

Semerkant'ta 11 Kasım'da düzenlenen TDT 9. Zirvesi sırasında Devlet Başkanları Konseyi tarafından Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Ömüraliyev, ilk kez Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

"Türk devletlerini daha da yakınlaştırmak için nasıl adımlar atacaksınız?" sorusuna yanıt veren Ömüraliyev, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bu zirvede Türk Devletleri Teşkilatının gözlemci üyesi oldu. İnşallah Türk dünyasındaki tüm kardeşlerimiz, birlikte dünyadaki çok büyük, güçlü memleketlerden olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Ömüraliyev, Semerkant zirvesinde devlet başkanlarının kendilerine talimatlarının olduğunu belirterek, "Önümüzdeki günlerde bir sonraki zirvemize kadar yapacaklarımızla ilgili bir yol haritası çizeceğiz. Ayrıca halihazırda devam eden bir gündemimiz var. Teşkilatımızın genişlemesine paralel olarak yeni işbirliği alanlarımız olacak. Tüm bunları önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla birlikte oturup netleştirecek ve adımlarımızı atmaya başlayacağız" dedi.

"KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olmasının dünyaya önemli bir mesaj olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Ömüraliyev, "Semerkant’taki zirvede bu, tüm dünya için zaten çok önemli bir mesaj oldu" ifadesini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Ömüraliyev, Kıbrıs Türklerinin Türk dünyasının "ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurguladı.

Ömüraliyev, "Diğer tam ve gözlemci ülkelerimizle olduğu gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de gerek bölgemiz gerekse küresel düzeyde barış, istikrar ve kalkınma için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.