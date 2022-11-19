Gerilim tırmanıyor

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren ve bazı bölgelerde bağımsız adaylara destek kararı alan UBP içinde ciddi gerilim yaşanıyor. Parti kararına uymayan ve Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Fuat Namsoy’un yanı sıra kendisine destek veren Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ile İbrahim Erbildim’i disiplin kuruluna veren UBP yönetimi, 7 ismi daha potaya aldı.

UBP yönetimi tarafından Güzelyurt ilçesinde Türkay Tokel, Şermin Tokel, Rauf Ayvacık, Meftun Muslu, Ümit Açıksöz, Damla Aldağ ve Aygün Özister’in hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Namsoy, Aktuğ ve Erbildim’i disiplin kuruluna veren, Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı, Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı, Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü örgüt başkanlığı görevlerine son veren ve 7 ismi daha ihraç etmek için harekete geçen UBP’nin tavrının infiale neden olduğu belirtildi.

İnfiale neden oldu

Bağımsız Alsancak-Lapta-Çamlıbel Belediyesi başkan adayı Fuat Namsoy, disipline verilmesiyle ilgili “UBP açısından çok büyük bir infial yaratmıştır ve bizler açısından şaşırtıcı olmuştur” dedi.

Bağımsız belediye başkan adayı olmasının nedenini bölge halkının bildiğini ifade eden Namsoy, kendisinin ve mevcut belediye başkanı Mustafa Aktuğ’un aday olmak için başvuruda bulunduğunu anlattı. Namsoy, partisinin Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in adaylığını desteklemesini ise tebessüm ile karşıladığını belirtti. Kendisinin 24 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığına işaret eden Namsoy, yaşananların ardından UBP Genel Başkanı Ünal Üstel’in kendileriyle ipleri kopardığına vurgu yaptı. UBP örgüt başkanlarının görevden alınmasına yönelik tehditler gittiğini dile getiren Namsoy, sindirme politikası yapıldığını bunun da son derece yanlış olduğunu söyledi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Namsoy, “Lapta’da sekiz bin oy kadar bir potansiyeli var, Alsancak’ta ise 4 bin civarı bir oy potansiyeli vardır. Halkımız, beni de diğer adayları da çok iyi tanır. Ona göre karar vereceklerine inanıyorum” dedi. Namsoy, Alsancak halkına güvendiğini de sözlerine ekledi.

Ne olmuştu

UBP’den önceki gün yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, parti teşkilatı içerisinde yerel seçimler öncesinde bazı kararlar aldığı belirtilerek, gerek çift görevde gerekse parti tüzüğüne aykırı harekette bulunan bazı örgüt başkanı ve üyelerin görevlerine bir kısmı geçici, bir kısmı ise sürekli olmak üzere son verildiği kaydedilmişti.

Hüseyin Höyük’ün Çatalköy Örgüt Başkanlığı, Talat Çiftçi’nin Lapta Örgüt Başkanlığı, Nurullah Arslantaş’ın Güvercinlik köyü Örgüt Başkanlığı görevlerine son verildiği ifade edilen açıklamada, UBP üyelerinden Mustafa Aktuğ, Fuat Namsoy ve İbrahim Erbildim hakkında disiplin işlemleri başlatıldığı belirtilmişti.

Akdoğan Kadın Kolları Başkanı Eylem Dolmacı’nın da Akdoğan Kadın Kolları Başkanlığı görevine son verildiği kaydedilen açıklamada, Cem Dana’nın sunduğu istifa dilekçesinin onaylandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, İnönü Kadın Kolları Başkanı Çelen Beycanlı, Bülent Bebek ve Çatalköy Örgüt Başkanı Hüseyin Höyük’ün istifasının da onaylandığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, belediye meclis üyesi adayı olmaları nedeniyle Hamza Baş, Ertan Nurçin, Mehmet Özsezer, Berna Deveci, Sedef Özzafer ve Burcu Karakaya’nın yönetim organları görevlerine geçici olarak son verildiği bildirilmişti.