Suç ortakları yakalanmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde, sahte evrak düzenleyerek Telsim mağazasından 5 adet akıllı telefon tedarik eden ve 30 bin liraya satan Mehmet Cilasın ile Ahmet Turan Uzunkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlıların suç ortağının ise bulunmadığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlıların, şu an aranmakta olan Telsim mağazasında görevli bir personel ile birlikte, 2021 yılı Temmuz ayında, Mehmet Cilasın’ın annesinin kimlik bilgileri kullanılarak düzenlenen sahte evrak ile 5 adet akıllı telefon aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların telefonları satarak sahtekarlıkla 30 bin TL para temin ettiklerini anımsattı.

Polis, olayın Telsim şirketinin mağdur kadını uyarması ile ortaya çıktığını belirtti ve zanlıların Gazimağusa’da tespit edilerek yakalandıklarını anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, mahkemeden uygun teminat talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 5’er bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin,100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.