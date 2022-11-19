Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde dövülerek öldürülen Tansu Çıdan’ın ailesi devletten yardım istedi. Ailenin adalet arayışı sürerken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Rum Merkezi Cezaevi’nde işkenceyle öldürülen Çıdan’ın ailesini kabul ederek görüştü.

Tatar, Tansu Çıdan’ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sorumluluğu altındaki cezaevinde, polis ve gardiyanlar nezaretinde öldürülmesiyle ilgili gereken her türlü diplomatik ve siyasi girişimin yapıldığına ve yapılmaya devam edeceğine dikkat çekti.

Bu arada Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi, Çıdan meselesi hakkında Kıbrıs Rum polisi tarafından yürütülmekte olan tahkikatın, olayın meydana geldiği andan itibaren takip edilmekte olduğunu açıkladı.

Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı tarafından yapılan yazılı açıklamada,

“Konunun hassasiyetinin gerek Ortak İrtibat Noktası kanalı ile yapılan iletişimde, Birleşmiş Milletler polisi ile Kıbrıs Rum polisine gerekse Kıbrıslı Türk Eş Başkan tarafından, doğrudan Kıbrıslı Rum Eş Başkana aktarılmış olduğu” ifade edildi.

Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Doratlı, hassas bir biçimde takip edilmekte olan tahkikatın, en başından beri bütün detayları ile Ortak İrtibat Noktası vasıtası ile Kıbrıs Türk tarafı ile paylaşıldığını ve bu bilgilerin de düzenli olarak Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilgili birimler ile değerlendirilmekte olduğunu aktardı.