Makas operasyonu

Hüseyin ÇİÇEK

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, “Makas” adını verdiği operasyonda, Ecvet Güllü isimli zanlının, Yeniboğaziçi’ndeki adresine baskın yaptı. Polis, toplamda 430 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 7 adet extacy türü uyuşturuculu hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında tutuklanan Ecvet Güllü dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 17 Kasım’da, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğun dair bilgi aldıklarını ve Yeniboğaziçi’nde bulunan adresine baskın yaptıklarını söyledi. Zanlının, polisin gelmesini fark etmesiyle uyuşturucu maddeleri yok etmek amacı ile evde koşuşturmaya başladığını ifade eden Özdesoy, kapının kırılarak içeri girildiğini belirtti. Polis, zanlının makul güç kullanılarak alıkonulduğunu ifade etti.

430 gram uyuşturucu bulundu

Ev içerisinde yapılan arama sonucu, bilgisayar odasında 40 gram, yatak odasında ise 390 gram “hintkeneviri” türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıklayan polis, 4 tam 6 adet de yarım extacy türü uyuşturucu hap bulunduğunu bildirdi. Soruşturmanın yeni başladığını belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğden Güzeler, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.